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7歲小女童三天兩夜登嘉明湖 醫師媽16年後帶女兒重返

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
7歲小女童三天兩夜登嘉明湖，醫師媽16年後帶女兒重返。圖／牙醫師蔡宛儒提供
7歲小女童三天兩夜登嘉明湖，醫師媽16年後帶女兒重返。圖／牙醫師蔡宛儒提供

衛生福利部基隆醫院牙科部醫師蔡宛儒，曾經造訪有「天使的眼淚」之稱的嘉明湖，沒想到，16年後，她帶著7歲女兒晴晴重返現場，晴晴花了三天兩夜，徒步走了28.3km，終於登上嘉明湖，其他山友都稱讚「小小女童真的不簡單」。

蔡宛儒日前帶7歲女兒完成這項任務，她把登山照片及三天兩夜登山的過程貼上臉書，很多網友都讚她女兒實在太強了，小小年紀可以完成百岳，紛紛留言「好酷的寶貝」、「永遠不要低估小孩的能耐」、「太神了，偶像」。

蔡宛儒說，晴晴7歲完成人生第七、第八座百岳向陽山（3603m）和三叉山（3496m）。她從沒想過16年後，會帶著自己的女兒再訪「天使的眼淚」嘉明湖，當來到這全台第二高高山湖泊，海拔3310m的地方，和女兒一起合照，真的是感動莫名，

蔡宛儒表示，直接先來看數據，三天兩夜的行程，總共徒步走了28.3km ，海拔總爬升1470m，連續兩天都是凌晨兩點半就起床，三點初起登。最艱辛的是第二天，凌晨3點10分開始走，當天總共走了13.4公里，幾乎毫無間斷地就是一直走，連續走了14個小時，最後回到山屋的那一刻，全山屋的人給予晴晴熱烈掌聲，她當時感動到哽咽了。

「真的是只有去爬過的人，才知道這對一個7歲的小女孩有多麼不簡單」，蔡宛儒說，女兒全程幾乎都是非常地享受，即使超多的石頭都比她還大顆，上上下下的山路非常不利於小孩，且下坡路段一直被大家超車，小女生下坡真的很辛苦，因為一般人踩得到的腳點，她根本踩不到。

蔡宛儒說，看著整個諾大的山頭，只有她們母女倆，其他人早就走回山屋，但女兒沒有表現出一絲恐懼，也完全沒有要放棄，其實路途真的非常遙遠，所以很多山友去完嘉明湖後，就都放棄攻頂百岳。

蔡宛儒出發前知道女兒一定做得到，但兩年前自己膝蓋十字韌帶斷掉，手術後幾乎都沒什麼在運動，加上即使大學期間有多次的登山經驗，但也從沒獨攀過，這次獨自帶她去挑戰非常有難度的嘉明湖，自己心中也是有些害怕。

從嘉明湖避難小屋到嘉明湖這段短短4.3公里的路程，真的是超艱辛，蔡宛儒說，山上的0.1公里，跟平地上的0.1公里不太一樣，短短的100公尺需要上上下下，所以有時候短短100公尺就要走了不少距離。

但是，當湛藍的嘉明湖出現在眼前，幾個剛認識的山友，在湖邊等她們母女倆，看著他們遠遠比讚時，母女感到快淚崩，「終於走到了」。

7歲小女童三天兩夜登嘉明湖，醫師媽16年後帶女兒重返。圖／牙醫師蔡宛儒提供
7歲小女童三天兩夜登嘉明湖，醫師媽16年後帶女兒重返。圖／牙醫師蔡宛儒提供
7歲小女童三天兩夜登嘉明湖，醫師媽16年後帶女兒重返。圖／牙醫師蔡宛儒提供
7歲小女童三天兩夜登嘉明湖，醫師媽16年後帶女兒重返。圖／牙醫師蔡宛儒提供
7歲小女童三天兩夜登嘉明湖，醫師媽16年後帶女兒重返。圖／牙醫師蔡宛儒提供
7歲小女童三天兩夜登嘉明湖，醫師媽16年後帶女兒重返。圖／牙醫師蔡宛儒提供
7歲小女童三天兩夜登嘉明湖，醫師媽16年後帶女兒重返。圖／牙醫師蔡宛儒提供
7歲小女童三天兩夜登嘉明湖，醫師媽16年後帶女兒重返。圖／牙醫師蔡宛儒提供
7歲小女童三天兩夜登嘉明湖，醫師媽16年後帶女兒重返。圖／牙醫師蔡宛儒提供
7歲小女童三天兩夜登嘉明湖，醫師媽16年後帶女兒重返。圖／牙醫師蔡宛儒提供

嘉明湖 山友

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