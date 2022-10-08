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台東富岡漁港改善工程 首座沉箱抵達就位

中央社／ 台東縣8日電

台東富岡漁港擴建改善工程，首座沉箱昨天下午從利嘉溪出海口拖行10多公里、耗時近9小時，今天順利抵達富岡漁港就位，後續將興建南防波堤，造出海埔新生地。

台東縣政府農業處長許家豪今天接受媒體聯訪指出，沉箱是海底基礎構造，需要夠重夠穩，才能讓發揮穩固護港的作用，沉箱順利就位後，會在箱內投入砂石，作為堤防基礎。

許家豪說，這座沉箱長30公尺、寬25公尺、高9公尺，重達數千噸，造價新台幣2000萬元，歷經4個月排砂下水，動用近8組船機，挖出超過30萬方土砂，拖行過程需注意浪況，避免沉箱灌水沉入大海，投放過程也要精確，考驗工程團隊技術。

許家豪說，沉箱主要功能為擋浪及阻隔漂流木，保護富岡港區的淨穩度，預計投放3座沉箱，沉箱定位後，會接續南防波堤封頂及新生地填築作業，加上富岡近期正施工的登船碼頭及候船室短期改善工程，預期在明年春節前，有嶄新面貌的富岡漁港。

2015年蘇迪勒颱風侵襲，造成台東富岡漁港毀損，台東縣府爭取中央經費，進行富岡漁港擴建改善工程。

台東 碼頭 砂石

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