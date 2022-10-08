日游2萬米獲亞錦賽金牌泳將鄧羽彣 林右昌：為台灣發光
畢業於暖暖高中的台灣游泳女將鄧羽彣，在烏茲別克亞洲公開水域錦標賽女子組10公里，以2小時7分27秒摘金，為台灣泳壇奪下亞錦賽公開水域歷史首金，市長林右昌接見，表揚她為台灣發光發熱。
林市長接見時，聆聽鄧羽彣分享競賽歷程，親贈加菜金及由政院顧問張旻斌致贈可增進訓練成效「Apple Watch Ulrta」表達鼓勵，鄧羽彣回贈亞錦賽金牌戰親筆簽名泳帽給市長。包括父親鄧明輝、教練蘇裕欽和李玉蘭、立委蔡適應、議員陳宜到場見證。
林右昌指出，鄧羽彣非常優秀，從以往參加全中運到這次在烏茲別克舉行的亞洲公開水域錦標賽，表現優異，運動員除平時訓練之外，精神力更為重要，支撐身體極限也超越自我，勇奪金牌，羽彣的游泳技巧與體能、堅忍不拔的精神，都讓他敬佩。
鄧羽彣背後的練習十分艱辛，每天在海域游2萬公尺練習，她感謝家人和教練一路走來的支持，她說一度被其他選手超越，告訴自己不能輸，一定要迎頭趕上，當被告知拿到金牌時，不敢置信，直到教練跑過來比讚，才開心露出笑容。希望大家以她奪金為榜樣，帶給更多人勇氣。
教育處長杜國正表示，羽彣畢業於基隆市立暖暖高中，國高中時期就在全國中等學校運動會，拿下12面金牌佳績。在2021全國運動會，鄧羽彣再披基隆戰袍，在公開水域5公里、7.5公里及10公里組奪下金牌，1500公尺自由式打破大會紀錄獲得季軍，總計3金1銅，讓全運會成績再創新高。
蔡適應也說，當聽到鄧羽彣在10公里組賽事摘金，當下覺得很厲害，基隆有得天獨厚臨海環境，以鄧羽彣為榜樣，鼓勵更多人參與水域活動，親近海洋與大自然。
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