時力陳薇仲競總成立 黃國昌：終於不用在2個爛蘋果選擇

時代力量基隆市長參選人陳薇仲今天在忠三路成立競選總部，黨主席陳椒華立委、前立委黃國昌律站台。陳薇仲說，「基隆很美，值得更好，翻轉政治就是現在」。黃國昌說，今年基隆終於可以不用在兩個爛蘋果中間選一個。

陳薇仲競選總部空間小巧精緻，現場布置了許多巧思。陳椒華表示，她非常認同陳薇仲放棄連任議員、參選市長為基隆打拚，讓基隆人在這場市長選舉，有不一樣的選擇。

黃國昌指出，今年基隆終於可以不用在兩個爛蘋果中間選一個，陳薇仲提出來的政見非常負責任，從年輕人安心生養到銀髮族的在地安老，他從這些政見中看到新的視野和新的希望，讓基隆市民有國民兩黨以外更好的選擇。

陳薇仲說，基隆市民長期對政治失望的原因，用派系、用樁腳用基本盤作為支撐，講著跟市民無關的政治理念，彷彿是把基隆當作政治角力的舞台，而把城市主人、市民排除在一邊，這樣的選戰讓人感受不到希望，翻轉這樣政治的時機已經到了。

陳薇仲認為，一座城市如果能支持青年世代，那將會是個跟所有世代共好的城市。她想要和大家一起突破限制基隆的舊政治，走向一個由青年領導的、更好未來。