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宜蘭首座社區心理衛生中心揭牌 每人1年6次免費心諮商

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣衛生局成立全縣的第一座心理衛生中心今天揭牌，提供民眾每年6次免費心理諮商服務，成為守護民眾心理健康的好厝邊。圖／縣政府提供
宜蘭縣衛生局成立全縣的第一座心理衛生中心今天揭牌，提供民眾每年6次免費心理諮商服務，成為守護民眾心理健康的好厝邊。圖／縣政府提供

宜蘭衛生局成立全縣的第一座心理衛生中心今天揭牌，地點位於羅東鎮北成地區，聘請專業人力進駐，可以提供民眾每年6次的免費心理諮商服務，羅東心衛中心專線電話03-9513880(我應聲幫幫您)。

有別於很多政府機關單位多設在宜蘭溪北，宜蘭縣首處心理衛生中心選擇設置於溪南的羅東鎮北成路巷弄，該中心設有心理師、護理師、職能治療師、社工員、心輔員及社區關懷訪視員等多類心理專業人力，除了每年提供每位縣民6次的免費心理諮商服務，心衛中心也將定期舉辦各項心理健康、親職、壓力調適等主題的講座或工作坊，關心大家的心理健康。

衛生局徐迺維局長指出，縣民的心理健康是地區發展的重要後盾，111年至114年間將陸續在縣內不同行政區設置3處社區心理衛生中心，陸續邀請73名心理衛生專業人員到位，將心理健康資源延伸至各鄉鎮市內，民眾可經電話、線上或親至現場來預約中心內的諮詢或諮商。

衛福部心理健康司長諶立中指出，社區心衛中心依據中央強化社會安全網第二期計畫規劃而設置，是國家政策非常重要的一環，尤其近年來疫情影響民眾生活甚鉅，也帶來心理健康的影響，心衛中心就像心理衛生所，協助民眾就近獲得心理健康資源，也提供精神病友們回歸社區、醫療連續性、家庭支持等照顧服務，使病友在社區也能獲取資源。

「遠親不如近鄰」，衛生局說，羅東心衛中心開幕代表心衛中心正式搬進社區，未來民眾不論是在親子、伴侶、學業、職場有任何壓力，皆可尋求心衛中心的專業人員協助，透過討論與探索陪伴大家找到情緒的出口，讓公部門的資源成為民眾心理健康的好厝邊。

宜蘭縣衛生局成立全縣的第一座心理衛生中心揭牌，提供民眾每年6次免費心理諮商服務，成為守護民眾心理健康的好厝邊。圖／縣政府提供
宜蘭縣衛生局成立全縣的第一座心理衛生中心揭牌，提供民眾每年6次免費心理諮商服務，成為守護民眾心理健康的好厝邊。圖／縣政府提供

衛生局 羅東 宜蘭

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