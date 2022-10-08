台東水中高手下潛活水湖 展開「清鱧行動 」
台東知名遊憩景點森林公園活水湖，近日不時傳有泳客遭外來種「泰國鱧」襲擾，台東縣水中運動訓練協會自發性今天進行「清鱧行動」，邀集20位水中高手下潛捕捉，最大尾體型逾50公分。
縣水中運動訓練協會理事長陳志峰說，日前觀測活水湖中已有6對泰國鱧族群，魚體身型都有40公分，避免泳客困擾及生態遭破壞，決定今天捕捉，希望還給活水湖安全活動水域及生種完整。
今早8點，水中運動訓練協會20位成員，聚集活水湖著潛水裝備，手持漁槍潛入湖中，沿著乎邊兩側搜尋泰國鱧蹤跡，但受天候影響，湖下能見度不佳捕捉困難，但4小時仍捕獲超過10尾泰國鱧。
縣府農業處長許家豪說，泰國鱧又名線鱧或泰國魚虎，台灣當初引進泰國鱧的原因是因可食用，但後因魚肉土味太重，失去食用價值，被業者、民眾任意棄養，池上鄉大坡池及活水湖也身受其害。
他強調，由於泰國鱧幾乎沒有天敵，所以大量繁衍，不僅會導致原生生態浩劫，近期正逢泰國鱧的幼魚大量孵化，許多成魚都有護幼行為，就會主動襲擾來犯者，曾傳出民眾遭成魚咬傷情形。
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