台東數千噸「沉箱」拖行15公里 耗時近9小時抵達富岡港

台東富岡漁港擴建改善工程最重要的「沉箱」投放今天展開，其中在利嘉溪出海口興建重達數千噸沉箱，耗時近9個小時拖到富岡漁港定位。承包商說：「稍有差池，損失會相當慘重」。

農業處長許家豪說，沉箱的用途當防波堤的基底，裡面隔艙要投放砂石，投放完還要封頂當堤面，主要擋浪及阻隔漂流木，增加漁港靜穩度，後續再製作防坡堤胸牆及綠燈塔。

2015年蘇迪勒颱風侵襲，造成富岡漁港防波堤被破壞，縣府向中央爭取經費，進行漁港擴建改善工程，其中最重要的「沉箱」投放今天展開，由於投放難度高，縣府及承包商嚴陣以待。

許家豪表示，投放沉箱共計3個，此次首個沉箱長30公尺、寬25公尺、高15公尺，總重達數千噸，昨天下午從利嘉溪出海口拖行，航行15公里，耗時近9小時才抵達富岡漁港外海150公尺。

他說，光這個沉箱製作成本要價近3千萬元，其難度就是在航行過程若遇大浪，沉箱灌水就易沉入大海，另就是投放過程必須精確，稍微不小心，導致破裂也會功虧一簣，所以海象狀況是關鍵。

承包商說，做海事工程不能開玩笑，稍有差池，損失會相當慘重，他們這幾天都在和天候變化賽跑，尤其現在開始吹東北季風，浪況時好時壞，都要掌握好時機，才讓沉箱平安運抵富岡。