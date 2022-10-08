TTGO花東溫馨免費接送 國慶試營運開始預約

台東縣政府10月10日國慶日，為服務需要往返台北到台東乘客，提供當日來回共120名預約共乘名額，免費接送從玉里車站往返台東轉運站，針對台鐵421及422車次剛好可以無縫接軌，另為解決玉里到富里間鐵路斷線，預計本月12日起啟動「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，12日開放線上預約、14日正式接送啟程。

台東縣政府表示，為因應國慶連假返鄉返工需求，提前在10月10日進行首次預約媒合試營運，本次僅提供當日台東到玉里去程及返程，各10輛6人座的TTGO專車免費接送，開放有需要民眾或遊客使用預約，即刻起預約到10月9日下午6點截止。

9日晚上9點前會發送訊息告知，若預約人數超過該趟次60位名額，將採抽籤方式抽出幸運者，並簡訊通知來體驗首班試營運。

10月10日TTGO專車去程：11點40分從台東轉運站出發，下午1點30分前到玉里站，可轉搭台鐵421車次1點49分發車往台北。

回程：可接駁台鐵南下422車次，下午2點8分抵達玉里站，TTGO專車2點30分從玉里站出發，下午4點20分到台東轉運站。

預約管道

1.預約專車接送網址： https://ttgo.taitung.gov.tw/reserve/

2.Line@群組：TTGO花東溫馨接送

台東縣政府表示，10月10日試營運後，10月12日推出「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，是由縣府緊急徵召民間車輛，並結合企業CSR資源，包含裕隆集團旗下的裕融公司，以公益方式投入20台八人座納智捷專車，以及黑松企業贊助每名乘客一瓶水，預估完成近8萬趟、47萬人次交通需求。

縣府表示，將針對車資進行補貼，民眾採固定收費，服務不提供即時派遣，乘客須在搭乘日兩天前完成線上預約，採媒合共乘方式，乘客到齊即開車，將每位乘客送至家中或指定地點，車資可現金或數位支付，比起轉乘公路接駁再轉搭計程車更加方便，歡迎踴躍預約搭乘。