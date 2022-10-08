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台東最嚴格籃球賽！違反這三項就沒收保證金及球員資格 球隊稱讚

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東2022「全國部落勇士盃籃球賽」嚴禁選手或加油團吃檳榔、抽菸，以及亂丟垃圾行為，大會派出糾察隊取締，一旦發現判定違規，違規者將會影響該隊保證金無法領取及該名球員不能上場資格。記者尤聰光／攝影
台東2022「全國部落勇士盃籃球賽」嚴禁選手或加油團吃檳榔、抽菸，以及亂丟垃圾行為，大會派出糾察隊取締，一旦發現判定違規，違規者將會影響該隊保證金無法領取及該名球員不能上場資格。記者尤聰光／攝影

台東2022「全國部落勇士盃籃球賽」今登場，超過20多支來自全國原鄉部落球隊參賽，不僅賽事規模更勝以往，也首次派出糾察隊，嚴禁球隊吸菸、吃檳榔及亂丟垃圾，為活動健康及環境加分。

創辦人、副議長林琮翰說，原住民是天生的運動家，在任何運動階層都有傑出表現，近年部落青年熱愛籃球運動，自2012年舉辦以來，參與球隊愈來愈多，顯示賽事逐漸拉近各族群部落情感。

一連兩天的球賽分別在台東高中及東海國中舉行，今天上午開幕儀式由林琮翰主持，來自全國共25支男、女組別球隊參賽，裡頭不乏國內頂尖高中及大學甲、乙級球員，增添球賽可看性。

特別的是今年比賽過程中，嚴禁選手或加油團吃檳榔、抽菸，以及亂丟垃圾行為，大會派出糾察隊取締，一旦發現判定違規，違規者將會影響該隊保證金無法領取及該名球員不能上場資格。

林琮翰說，會有這樣的規定，就是要落實賽事強健體魄的健康宗旨，同時維護球場自然環境的責任，這樣大家才會愛惜自己身體健康，和維護環境的清潔，讓賽事永續傳承下去。

「本該如此！大家都支持！」大竹部落籃球隊員李浩聖說，打球是健康運動，就不應該在球場內外抽菸、吃檳榔，甚至飲酒，也不要製造垃圾影響球場環境，相信大家都有默契遵守賽事規則。

另有球隊隊員表示，若球隊都有不好的習慣，那根本不用來比賽，只會傷害部落和球隊形象，也對賽事不尊重。

台東2022「全國部落勇士盃籃球賽」今登場，超過20多支來自全國原鄉部落球隊參賽，不乏國內頂尖高中及大學甲、乙級球員，增添球賽可看性。記者尤聰光／攝影
台東2022「全國部落勇士盃籃球賽」今登場，超過20多支來自全國原鄉部落球隊參賽，不乏國內頂尖高中及大學甲、乙級球員，增添球賽可看性。記者尤聰光／攝影

抽菸 台東

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