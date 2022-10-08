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舉起台東！郭婞淳為台東拍片哭了饒慶鈴感謝敲碗想看

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣政府發布形象廣告「舉起台東」，以世界舉重冠軍郭婞淳舉重訓練的辛苦日常，帶入台東特色驕傲。記者卜敏正／翻攝
台東縣政府發布形象廣告「舉起台東」，以世界舉重冠軍郭婞淳舉重訓練的辛苦日常，帶入台東特色驕傲。記者卜敏正／翻攝

台東縣政府昨發布形象廣告「舉起台東」，以世界舉重冠軍郭婞淳，舉重訓練辛苦日常，帶入台東棒球、釋迦、紅藜、鬼頭刀等農產特色生活點滴，影片推出讓人感動不已，縣長饒慶鈴並透露「口白郭婞淳親口錄製，過程中多次感動哭到念不下去，呼籲大家趕快敲碗，看郭婞淳是否公開。

饒慶鈴昨將影片貼上臉書粉專，感謝最挺台東的郭婞淳，化身家鄉宣傳大使，並表示在台東這片土地上，大家都和郭婞淳一樣一起努力著，「一起舉起台東、我最愛的地方。」網友看了紛紛留言「好感動」、「我台東人我驕傲」、「台東加油」…。

饒慶鈴並在臉書影片下方，以《導演的話》留言說明拍片過程，郭婞淳多次感動哭到念不下去，全文如下：

此次的台東形象影片，真的很榮幸邀請到婞淳加入，我們希望能透過婞淳的視角返回家鄉，凝視這片土地人們生活的模樣。這支影片我們以婞淳最常做的動做「舉起」，來象徵台東士農工商人民生活的精神，也代表著「每個人都用自己的方式在努力著」。

郭婞淳作為一名運動員在「舉起」與「放下」槓鈴之間的內心活動，敘述中以其運動員心態與素質對應當代人生活可能遇到的困難，例如：追求目標、高張力的生活狀態，並以台東的慢活與人文回應。期許這支影片讓大家更能理解，我們台東人的樣子與驕傲。

饒慶鈴也在最後寫到，此次的口白全是婞淳自己親自錄音的，在錄製的時候發生了一個小插曲，真的讓我們又心疼又驕傲，也覺得怎麼這麼可愛。因為口白是真實的生活體驗，婞淳竟然多次哭到念不下去。大家如果有想要看影片，趕快敲碗，看看婞淳願不願意公開！

「舉起台東」影片連結

https://fb.watch/g0zs57gBJR/

台東縣政府發布形象廣告「舉起台東」，以世界舉重冠軍郭婞淳舉重訓練的辛苦日常，帶入台東特色驕傲。記者卜敏正／翻攝
台東縣政府發布形象廣告「舉起台東」，以世界舉重冠軍郭婞淳舉重訓練的辛苦日常，帶入台東特色驕傲。記者卜敏正／翻攝

台東 饒慶鈴

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