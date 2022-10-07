百年咕咾厝前海豹岩模型揭幕 促指定海豹岩自然紀念物

基隆市八斗里辦公處、八斗社區發展協會及基隆鳥會，今天在八斗里百年咕咾厝前舉行海豹岩模型揭幕儀式，共同宣示「指定海豹岩為自然紀念物」、「提報八斗子老街為聚落建築群」及「推動大坪海岸為地方級國家重要濕地」等三大目標。

民進黨基隆市長參選人蔡適應立委、國民黨市長參選人謝國樑辦公室秘書、議員張淵翔、張顥瀚等人到場參加。

八斗里杜劍秋里長表示，杜家老宅是一間超過百年的咕咾厝，產權屬於他們家族所有。咕咾石來自死掉的珊瑚，珊瑚礁是擁有豐富生物多樣性的海洋生態系，這也是杜氏家族200多年前在八斗子漁村落地生根的重要因素。

這次揭幕的海豹岩模型由安樂高中黃乃文老師製作海豹岩3D，再由明德國中徐明德老師分成30塊分別3D列印而成。

八斗社區發展協會理事長黃明和指出，海豹岩的發現讓八斗子大坪海岸聲名大噪，但也因此增加大坪潮間帶的承載以及涉水遊客的安全議題。仿製的海豹岩放在杜家咕咾厝，希望遊客可以來這裡打卡，也希望正視八斗子漁村沒落的現實。

基隆鳥會理事長鄭暐說，這次的海豹岩保留3D列印時的白色並放置在百年咕咾厝的院子裡，凸顯珊瑚白化的意涵。珊瑚白化的原因來自海水溫度過高及海洋汙染，這幾年，台灣附近海域由南到北或多或少都有一些珊瑚白化的情形，以廢棄漁網及海廢堆砌成海豹岩的基座，讓大家正視海洋汙染的事實。