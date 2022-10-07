阮義忠台灣故事館成立近5年 第20檔展覽今開幕

宜蘭市的阮義忠台灣故事館成立近5年，第20檔展覽「霍榮齡《台灣平面設計的先行者》＆阮義忠《蘭陽舊情之大湖、雙連埤》」今天開幕將展至12月25日，同時發表收錄今年4檔展覽成果《生命的寬度》一書，盼延續展覽價值。攝影家阮義忠希望，該館能朝下一個5年繼續邁進。

72歲阮義忠以影像回顧40年前的宜蘭縣員山鄉大湖和雙連埤舊景，展現宜蘭質樸印象，也盼勾起蘭陽子弟的回憶。74歲設計師霍榮齡獲金鐘、金馬、金鼎、金蝶等獎肯定，作品遍及各領域，太魯閣、蘭陽博物館等LOGO都出自她手，也曾與天下、遠見、聯合文學、雲門舞集等合作。

阮義忠說，霍榮齡與台灣文化活動有密不可分的關係，「想要離開霍榮齡平面設計的視線，是不太容易」，早年曾看過她許多大作，直到半世紀後才有緣舉行展覽。

霍榮齡表示，曾幫宜蘭做很多平面設計，也為蘭陽博物館做LOGO，宜蘭真的是好山好水好稻田，感謝阮義忠邀請來宜蘭展覽，找她這個很少出門的設計師來做秋季展覽。

宜蘭市長江聰淵提到，這次展覽是其市長任期最後一次展覽，20檔期結合全國優質藝術家共同策展，平均每年近1萬人次到訪，成為宜蘭獨有的藝術能量，期盼未來有更多藝術館「館館相連」，形成藝術能量的聚落。