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花蓮大豪雨台9丁部分路段封閉 和平村預防性疏散

中央社／ 花蓮縣7日電

受東北季風影響，花蓮下午出現明顯雨勢，台9丁線（舊蘇花公路）61.3公里處發生土石流，目前雙向道路封閉；秀林鄉和平村入夜雨量恐達紅色警戒發布標準，鄉公所將進行預防性疏散。

中央氣象局針對花蓮山區發布大豪雨特報，截至晚間7時，花蓮秀林鄉和平村今天累積雨量超過300毫米，位在宜蘭、花蓮交界的台9丁線（舊蘇花公路）路段持續性強降雨，導致台9丁線61.3公里處土石流，雙向交通阻斷。

公路總局晚間發布訊息指出，因現場雨勢不斷，多處雨瀑夾雜土石流持續滑落，且夜間視線不佳，今天晚間6時10分起緊急封閉和中至和仁路段，明天清晨進場搶修，預計明天上午7時搶通恢復通行。

公路總局指出，和中至和仁路段封閉期間，車流將改行駛台9線蘇花改中仁隧道，白牌機車晚間8時分別於和平、和仁火車站集結，晚間8時30分採前導後護行駛蘇花改。

花蓮和平火車站前道路因淤泥造成排水孔堵住，一度淹水達膝蓋，新城警分局和平派出所員警冒雨協助清除，並通知工務段人員到場處理，積水狀況已改善。

花蓮縣政府晚間發布快訊，秀林鄉和平村3處土石流潛勢溪流發布紅色警戒，另依據中央氣象局預測雨量，入夜後秀林鄉可能達紅色警戒發布標準，縣府已聯繫秀林鄉公所進行預防性疏散，安排和平村辦公室與和平國小2處收容站。

花蓮 土石流 雨量

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