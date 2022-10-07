朱銘11個「紳士」重回國門廣場 基隆雨好濕意民眾搶拍

今年6月基隆城市博覽會期間，朱銘「紳士」作品在國門廣場展出受到好評，經市府努力爭取與協調後，重回國門廣展出1年。11個「紳士」今天亮相，剛好也下著雨，吸引很多民眾拍照。

朱銘人間系列作品「紳士」今天在國門廣場開展，市府邀請民眾雙十假期到基隆看展、抽好禮，市長林右昌和朱銘美術館館長賴素鈴、立委蔡適應、觀銷處長曾姿雯、教育處長杜國正及多位議員持傘拉行李箱合照揭開序幕。

林右昌表示，市府開啟和朱銘美術館長達1年合作計畫，基隆市國中小及幼兒園師生10月起1年內，不限次數免費暢遊朱銘美術館，藝術教育向下扎根，也把整個基隆當成城市博物館、美術館。期待未來在基隆都市其他空間，都能有類似合作展出，跨空間串連延伸。

蔡適應指出，基隆未來美學教育，透過這樣合作模式，學生參觀朱銘美術館美學藝術向下扎根，一座城市就是博物館、美術館，朱銘老師作品備受全球、台灣人矚目，歡迎融合基隆城市空間展出作品，相得益彰。

朱銘美術館長賴素鈴表示，這是一場展覽結合城市美學藝術教育的行動，特別推出師生，可不限次數免費到朱銘美術館參觀，以輕鬆活潑方式親近藝術，充分使用美術館的教育資源。

觀光及城市行銷處長曾姿雯說，即日起，民眾至「基隆市政府觀光及城市行銷處FB粉專」按讚，於指定貼文留言「歡迎 #紳士回歸」，並上傳與「紳士作品」的合照，前100名即可獲得「基隆電子旅遊套票50元折價代碼」，到「北北基好玩卡官網」購買指定基隆旅遊套票就可享50元折價優惠，邀請民眾來看展抽好禮。