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花蓮春日國小地震受災 日本拉麵職人義煮溫暖師生心

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
野崎孝男團隊今天從台南來到花蓮春日國小，義煮日式拉麵鼓勵師生。圖／民眾提供
野崎孝男團隊今天從台南來到花蓮春日國小，義煮日式拉麵鼓勵師生。圖／民眾提供

來台15年的日本拉麵職人野崎孝男，今天一早風塵僕僕從台南出發到花蓮，開了好幾個小時的車，就為煮一碗熱騰騰的豚骨拉麵給災損嚴重的春日國小師生品嘗，將溫暖送達災區。

野崎孝男是Mr拉麵店社長，目前定居台南，得知花蓮震災造成春日國小建物嚴重受損，就希望以自己的好手藝撫慰師生的心靈。今天清晨不到4時，他帶著拉麵店員工及百分豚骨拉麵食材，千里迢迢從台南到花蓮，在學校克難架起爐子煮出美味的豚骨拉麵，現場香味四溢。

野崎孝男說，2011日本大地震的時候，台灣人給日本非常多幫忙，他很感謝台灣的朋友們，因此只要看到台灣有災害，就想盡分心力。他在台灣居住15年，包括2016年台南維冠大樓倒塌、2018年花蓮0206地震都曾趕到現場免費送餐，這幾年疫情嚴峻時，他也贈送日式便當給台南市醫護、防疫人員，只要大型災害現場，幾乎都看得到他溫暖的身影。

春日國小因地震造成教學大樓與專業大樓連通的空中穿廊傾倒，幸好地震發生時是假日，沒有師生受傷，受損穿廊也已拆除。野崎孝男團隊今天到校義煮，道地日式拉麵讓小朋友吃得津津有味，直說「好吃」；這次台南市日本人協會、異人館餐飲集團以及台灣可果美等企業加入送愛心的行列，贈送杯子蛋糕，蔬果汁等。

民進黨花蓮縣長參選人Kolas及同黨縣議員參選人胡仁順也到場，感謝野崎孝男團隊的善舉，對玉里人來說非常溫暖。

野崎孝男（後排右）帶員工到花蓮春日國小義煮日式拉麵，小朋友吃得津津有味。圖／民眾提供
野崎孝男（後排右）帶員工到花蓮春日國小義煮日式拉麵，小朋友吃得津津有味。圖／民眾提供
野崎孝男帶員工到花蓮春日國小義煮日式拉麵，小朋友吃得津津有味。圖／民眾提供
野崎孝男帶員工到花蓮春日國小義煮日式拉麵，小朋友吃得津津有味。圖／民眾提供
野崎孝男（左）今天帶員工從台南來到花蓮春日國小，義煮日式拉麵鼓勵師生。圖／民眾提供
野崎孝男（左）今天帶員工從台南來到花蓮春日國小，義煮日式拉麵鼓勵師生。圖／民眾提供

拉麵 台南 花蓮

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