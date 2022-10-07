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享暖冬來台東 觀光業者推消費打折優惠

中央社／ 台東縣7日電

台東強震後中央和地方政府協助振興觀光，台東觀光業者也響應聯合推出台東電子消費券4.0特價方案，期待持續帶動觀光人潮「享暖冬來台東」。

台東縣政府觀光協會今天發布新聞稿，台東縣觀光協會、台東縣旅館商業同業公會、知本溫泉觀光發展促進協會、台東縣民宿協會、台東縣民宿業從業人員職業工會共同推出「不用抽、只要下載圖檔」就可以使用的台東消費券優惠專案。

活動從10月11日起至12月31日的平日（週日至四，限散客、訂房專線及官網；連續假期及網路旅行社不適用），至有參加此次活動的優質業者消費，就享有新台幣500、300、200、100元的折扣；同一筆消費可用一次，無限次使用。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，參加優惠活動的業者包括台東知名酒店、旅館、優質民宿及精選遊程，而且秋冬拂起思念，最要遠離都市塵囂，來台東可以很自在，稻浪及太平洋的風，最能療癒心情「好康在台東快來享暖冬」，各家優惠及詳細活動內容，可查台東縣觀光協會官網。

台東 民宿 暖冬

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