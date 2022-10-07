冬山鄉稻農馬啓亮種米獲肯定 摘臺灣稻米達人賽亞軍

宜蘭縣冬山鄉稻農56歲馬啓亮務農逾30年，種稻經驗豐富，繼上個月在縣賽的宜蘭嚴選優質米競賽摘冠，昨天更榮獲全國賽「111年臺灣稻米達人冠軍賽」臺灣好米組亞軍殊榮，宜蘭縣長林姿妙前往祝賀貼紅紙，也邀請全國鄉親多支持選購宜蘭縣最優質好米。

馬啓亮22歲務農迄今，耕種自家農地且從事代耕業，栽培面積約25公頃，現任冬山鄉農會常務監事、稻米產銷班第1班班員。因家中經營水稻育苗場，他更加熟稔水稻每個生長環節，在國內稻米品質評鑑屢獲佳績，蟬連5屆冬山鄉稻米品質評鑑競賽冠軍，且兩度獲宜蘭嚴選優質米競賽冠軍。

對於今年鄉賽與縣賽奪冠、全國賽「臺灣稻米達人冠軍賽」臺灣好米組獲亞軍，馬啓亮期許自我持續精進，盼為消費者生產高品質好米，未來繼續為宜蘭爭光，再締造全國賽、國際賽佳績。

縣府農業處表示，臺灣稻米達人冠軍賽分為臺灣好米組、臺灣有機米組，評比稻米外觀、品質規格、食味值及口感，全國共58個鄉鎮市、759名稻農參賽，競賽相當激烈，光是入圍就相當不容易。