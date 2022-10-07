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冬山鄉稻農馬啓亮種米獲肯定 摘臺灣稻米達人賽亞軍

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
冬山鄉稻農馬啓亮（右3）榮獲「111年臺灣稻米達人冠軍賽」臺灣好米組亞軍殊榮，宜蘭縣長林姿妙（左4）、冬山鄉長林峻輔（右2）等人前往祝賀貼紅紙。圖／宜蘭縣政府提供
冬山鄉稻農馬啓亮（右3）榮獲「111年臺灣稻米達人冠軍賽」臺灣好米組亞軍殊榮，宜蘭縣長林姿妙（左4）、冬山鄉長林峻輔（右2）等人前往祝賀貼紅紙。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣冬山鄉稻農56歲馬啓亮務農逾30年，種稻經驗豐富，繼上個月在縣賽的宜蘭嚴選優質米競賽摘冠，昨天更榮獲全國賽「111年臺灣稻米達人冠軍賽」臺灣好米組亞軍殊榮，宜蘭縣長林姿妙前往祝賀貼紅紙，也邀請全國鄉親多支持選購宜蘭縣最優質好米。

馬啓亮22歲務農迄今，耕種自家農地且從事代耕業，栽培面積約25公頃，現任冬山鄉農會常務監事、稻米產銷班第1班班員。因家中經營水稻育苗場，他更加熟稔水稻每個生長環節，在國內稻米品質評鑑屢獲佳績，蟬連5屆冬山鄉稻米品質評鑑競賽冠軍，且兩度獲宜蘭嚴選優質米競賽冠軍。

對於今年鄉賽與縣賽奪冠、全國賽「臺灣稻米達人冠軍賽」臺灣好米組獲亞軍，馬啓亮期許自我持續精進，盼為消費者生產高品質好米，未來繼續為宜蘭爭光，再締造全國賽、國際賽佳績。

縣府農業處表示，臺灣稻米達人冠軍賽分為臺灣好米組、臺灣有機米組，評比稻米外觀、品質規格、食味值及口感，全國共58個鄉鎮市、759名稻農參賽，競賽相當激烈，光是入圍就相當不容易。

農業處說，今年除了馬啓亮獲亞軍，五結鄉青農陳柏維、宜蘭市青農劉凱涵也入圍臺灣好米組前10名，可見宜蘭米高品質、宜蘭稻農技藝精湛備受肯定。縣府會持續輔導農友，讓稻米產業朝高品質、高價值邁進，進而打入國內外高端消費市場，提高稻農整體經濟收益。

冬山稻農馬啓亮上個月甫獲「宜蘭嚴選優質米競賽」冠軍。本報系資料照／記者林佳彣攝影
冬山稻農馬啓亮上個月甫獲「宜蘭嚴選優質米競賽」冠軍。本報系資料照／記者林佳彣攝影

宜蘭 稻米 青農

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