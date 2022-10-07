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花蓮赤科山聯外道上月震損多處崩塌 預計今天傍晚搶通

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮玉里鎮赤科山產業道路在上月地震後嚴重受損，多處崩塌，經持續搶修，預計今天傍晚可搶通。圖／玉里鎮公所提供
花蓮玉里鎮赤科山產業道路在上月地震後嚴重受損，多處崩塌，經持續搶修，預計今天傍晚可搶通。圖／玉里鎮公所提供

花蓮重要金針花景區赤科山聯外產業道路在上月地震後多處崩塌，經蘇花改工程處、水保局花蓮分局協助，預計今天可以搶通，但因仍有坍塌可能，玉里鎮公所正評估雙十連假是否開放通行。

玉里鎮赤科山有大片金針花田，今年留花40公頃，上月金針花季期間突逢強震，聯外道路中斷，一度有上百遊客受困，後來改道較狹小難行的竹林湖產業道路支線上下山，主要通行的產業道路則持續搶修。

玉里鎮公所表示，強震造成赤科山產業道路6.4、7、7.5、8.2及19公里處等多處坍方，上月23日一度搶通，但通車不到一天，就因邊坡不穩定再次出現坍方而封路。

鎮公所表示，近日在水保局花蓮分局協助下原定昨天搶通，但昨天下午1時，7.4公里處再度發生落石，今天一早6.75公里處則又發生第3次崩塌。

玉里鎮公所表示，為加速搶通，今天已另派機具從竹林湖產業道路支線上山，從兩端分頭清理，預計今天傍晚可將石塊全數清除。但因崩塌持續發生，明天開始的國慶連假是否開放通行，還需要再審慎評估。

花蓮玉里鎮赤科山產業道路在上月地震後嚴重受損，多處崩塌，經持續搶修，預計今天傍晚可搶通。圖／玉里鎮公所提供
花蓮玉里鎮赤科山產業道路在上月地震後嚴重受損，多處崩塌，經持續搶修，預計今天傍晚可搶通。圖／玉里鎮公所提供
花蓮玉里鎮赤科山產業道路在上月地震後嚴重受損，多處崩塌，經持續搶修，預計今天傍晚可搶通。圖／玉里鎮公所提供
花蓮玉里鎮赤科山產業道路在上月地震後嚴重受損，多處崩塌，經持續搶修，預計今天傍晚可搶通。圖／玉里鎮公所提供

崩塌 赤科山 花蓮 強震

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