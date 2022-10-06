健康活力城市調查 宜蘭冠軍並獲頒教育部傳炬獎

全民運動會10月8日至10月13日在嘉義縣舉行，宜蘭縣今天由縣長林姿妙授旗給縣體育會理事長蔡岡志。蔡岡志致詞表示，根據「早安健康活力城市調查」各縣市城市活力指標，宜蘭獲非六都第一名，遠見雜誌調查教育文化面向宜蘭擠進前五名，最近縣政府還拿下教育部的學校體育傳炬獎。

兩年前宜蘭縣參加全民運動會總成績8金7銀8銅，這次580名隊職員組成代表隊前往嘉義，除了昨天勇奪2金4銀的國術比賽外，可望奪金項目還有民俗體育、滑輪溜冰、槌球、劍道、龍舟、柔術等競賽。

蔡岡志表示，宜蘭是個充滿活力的健康城市，在「早安健康活力城市調查」獲非六都第一名，新北市是六都第一名；遠見雜誌針對宜蘭縣教育文化面向進行3年調查，宜蘭縣從2020年第十三名，去年第六名，今年擠進前五名。縣議員黃定和說，宜蘭縣政府幾天前榮獲教育部體育署頒發的學校體育傳炬獎。

縣府教育處補充說明，早安健康活力城市調查中的創新、人口與運動活力三項，宜蘭分別排行第三、二、一名，因而榮登今年7月公布的早安健康最具活力城市榜首。

教育部體育署9月29日舉辦學校體育傳炬獎頒獎典禮，績優團體獲獎包含宜蘭縣政府、新北市教育局、彰化縣政府及台中市運動局4個行政機關，宜蘭縣政府列在第一個。