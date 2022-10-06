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朱銘11個「紳士」重回國門廣場 明起展出1年民眾搶先看

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
朱銘11個「紳士」今重回國門廣場，明起雨都基隆展出1年。記者游明煌／攝影
朱銘11個「紳士」今重回國門廣場，明起雨都基隆展出1年。記者游明煌／攝影

今年6月基隆城市博覽會期間，朱銘「紳士」作品在國門廣場展出受到好評，經市府努力爭取與協調後，明天起重回國門廣展出1年。11個「紳士」今天下午運抵廣場展開布展，明天正式亮相。

11個「紳士」今天下午運抵廣場展開布展，基隆下著雨，已吸不少民眾到場搶先一睹為快。

「人間系列－紳士」展，每位紳士的身材，身上的彩繪都不同，藝術家還以衣服的領帶、圍巾和領結等小飾品來區別，臉部五官雖以非常簡單的方式處理，但仍可看出每位紳士各自不同的表情。紳士造型雕塑，融入「雨都」情境。

朱銘美術館館長賴素鈴表示，紳士系列作品在城博會期間，為經過國門廣場的人們心中點燃對藝術的熱情之火，為回應民眾的股殷期盼，市府與美術館合力促成此次城市美學與藝術教育扎的行動，讓11個紳士重返基隆。

賴素鈴說，美術館樂意提供基隆市學童優質的藝術教育資源，讓基隆市國中、小學校及幼兒園的師生，以更直接的方式親近藝術，期待藝術的種子落在小朋友的心中，激發孩子們的創意能量，培育更多基隆在地優質的美學人才。

市府觀光及城市行銷處處長曾姿雯說，基隆的國門廣是台灣的起點意象，而此次紳士們重回基隆國門是這趟旅程的起點，未來將會安排紳士到基隆不同的景點旅行，提升觀光效益。

市府與美術館合作，以借展的方式將作品再次帶回國門廣場。同時讓藝術扎根，基隆國中、小學校及幼兒園師生，10月1日起一年內可不限次數，免費參觀朱銘美術館。

基隆 美術館 幼兒園

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