基隆地檢署檢察長率隊市場掃街 婆婆媽媽加Line賺獎金

「我們不是參選人啦，請婆婆媽媽加Line賺獎金」，距離年底投票只剩51天，瑞芳已傳出首起賄選案，基隆地檢署檢察長余麗貞今天率領主任檢察官周欣蓓等人到成功市場逐攤發反賄選文宣，陣容龐大，攤商以為參選人又來拜票了。

檢察長余麗貞與主任觀護人簡惠霠、觀護人室人員、基隆市榮譽觀護人協進會團隊、社會勞動人，前往基隆成功市場進行反賄選宣導，並由成功市場主委陳世平陪同一起沿街發送文宣品給攤商及買菜的民眾。

余麗貞說，民眾可利用各種檢舉賄選管道，她請婆婆媽媽們在買菜張羅家人三餐之餘，化身反賄尖兵，挺身支持反賄選，可賺取50萬元到1000萬元的「年終加菜金」。

余麗貞表示，今天選在市場進行反賄選宣導，就是要讓反賄選法治觀念融入民眾的生活，避免婆婆媽媽們因不諳法令而誤觸法網。同時也希望消息靈通的婆婆媽媽們，發揮平日關懷居家環境的精神，如發現周遭有疑似賄選活動可提出檢舉。

如何檢舉呢？地檢署請民眾隨手以手機錄音錄影蒐證，掃地檢署檢舉賄選專區 Line QR Code後傳送證據直接檢舉，或撥打檢舉賄選專線0800024099撥通後再按4電話檢舉，身分完保密，專人處理，請民眾放心。