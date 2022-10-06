租借或自備餐具逛羅東夜市 免費送園遊券吃美食

宜蘭知名景點羅東夜市的遊客絡繹不絕，攤商落實減塑政策，連2年獲選環保署全國特優級環保夜市。宜蘭縣政府環保局即日起至11月15日的每周五、六，推出租借或自備環保餐具迺羅東夜市，就能享有40元夜市園遊券的好康優惠。

羅東夜市位處羅東鎮市區，交通便利且美食多，遊客經常列入踩點行程，不少宜蘭縣民也是從小吃到大。環保局長黃政釧提到，攤商為快速、方便供餐，內用多採一次性免洗餐具，使得觀光型垃圾量隨之增加，經輔導後，多數攤商配合減量減速，內用逐漸改為重複性餐具。

環保署2020年開辦全國環保夜市評鑑，羅東夜市的垃圾減量、減塑，連續2年獲選特優級佳績。縣府環保局今年首選羅東夜市，舉辦租借、自備環保餐具享好禮活動，邀請民眾一同參與環保夜市減塑行動。