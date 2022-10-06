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918地震花東消防員前線救災 欣欣水泥捐款充實義消設備

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
欣欣水泥董事長劉啟華（前排中）代表捐贈款項給消防單位。圖／行政院東部聯合服務中心提供
欣欣水泥董事長劉啟華（前排中）代表捐贈款項給消防單位。圖／行政院東部聯合服務中心提供

918池上地震造成鄰近的花蓮台東多個鄉鎮嚴重災損，兩縣消防人員第一時間深入災區救災，花蓮欣欣水泥在行政院東部聯合服務中心引介下，今天捐出50萬元作為救災設備款，充實義消救災救難資源。

欣欣水泥今天由董事長劉啟華代表，捐出善款給花蓮縣義消總隊第三大隊，以及台東的池上和關山義消分隊。由花蓮縣義消總隊第三大隊隊長鍾素政、台東池上義消分隊長黃德光、關山分隊長賴垣志、第二大隊大隊長丁春能代表受贈，行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義也到場見證。

郭應義說，918震災發生後，義消弟兄第一時間深入災區救災，不辭辛勞為社會貢獻一己之力，協助災民早日恢復生活，他代表行政院長蘇貞昌表達感謝，也感謝欣欣水泥捐出善款，為救災救難增添助力。

欣欣水泥董事長劉啟華則說，欣欣水泥身為在地企業，要取之於社會、用之於社會，創造企業價值，也是善盡社會責任。這次共捐贈50萬元，希望拋磚引玉，協助第一線義消人員提升救護設備，未來也能繼續守護花東民眾。

欣欣水泥董事長劉啟華（前排中）代表捐贈款項給花蓮義消。圖／行政院東部聯合服務中心提供
欣欣水泥董事長劉啟華（前排中）代表捐贈款項給花蓮義消。圖／行政院東部聯合服務中心提供

花蓮 行政院 台東

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