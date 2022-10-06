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宜蘭舊城東嶽藝文節 體驗神將文化、求藥籤
宜蘭縣廟宇神將風氣鼎盛，是著名的「神將窟」。宜蘭市公所攜手宜蘭東嶽廟10月15日、16日舉辦「2022舊城東嶽藝文節」，不只有創意彩繪比賽，還有廟宇導覽藥籤小旅行、神將體驗營，民眾反應熱烈，已有160人報名，當天仍有名額開放免費參加。
宜蘭市長江聰淵說，宜蘭東嶽廟是當地信仰中心，經常與鄰近的宜蘭市公所合辦多元課程與活動，也有不少外國遊客來體驗台灣傳統宗教文化。
舊城東嶽藝文節為期2天，10月15日上午廟宇導覽藥籤小旅行，廣生藥房將帶領民眾體驗廟宇、藥房之間的求藥籤文化，下午的親子創意彩繪比賽，以廟宇、神將、大拜拜為主題，大小朋友一起發揮創意，彩繪七爺八爺公仔、為大小將軍增添不同色彩。
10月16日上午安排黑鷹特勤後憲教練，教學兒童與女子防身術，下午神將體驗營由東嶽廟信義會，帶大家與神共舞，近距離體驗神將文化。宜蘭東嶽文化促進協會理事長謝善有表示，各系列活動網路報名踴躍，已有160人報名參加，藝文節2天每項活動各保留10個名額，開放民眾現場參加。
宜蘭市公所主任秘書楊秀川指出，為推廣廟宇文化、傳承宗教民俗活動，盼透過趣味、環保及藝術創作，發揚神將文化、廟會教化功能，不只賦予地方文化新的生命力，也讓民眾體驗神將文化。
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