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台東廚師洪進昇改當捕蜂人 祖傳三代抓蛇技術到他為止

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東「捕蜂人」洪進昇，不僅擁有30年廚師經歷，還是祖傳三代「抓蛇人」。記者尤聰光／攝影
台東「捕蜂人」洪進昇，不僅擁有30年廚師經歷，還是祖傳三代「抓蛇人」。記者尤聰光／攝影

台東縣關山鎮自行車道近日「虎頭蜂」頻出沒，民眾擔心遭攻擊叮咬，陳情議員陳宏宗，陳求助縣府後，派出3名捕蜂人，順利完成任務。其中一名捕蜂人洪進昇，不僅擁有30年廚師經歷，除自學捕蜂技術十餘年外，還是祖傳三代「抓人」。

「近年沒颱風，虎頭蜂盛行。」洪進昇說，這2年來虎頭蜂巢多，蜂巢結構也相當完整，這都是因為沒有颱風侵襲，因此，常見民宅、公園樹叢，甚至只要較隱蔽的地方就有虎頭蜂巢，這次摘除的還是「黑尾虎頭蜂」。

今年48歲的洪進昇曾經在縱谷地區的多家餐廳擔任過廚師，料理美味的佳餚絲毫難不倒他；其實他還有另一個身份就是家中三代相傳的捕蜂抓蛇的絕活，而在料理界他是「阿昇師」，現在則是被稱為「捕蜂人」。

洪進昇說，家中從阿公開始、爸爸到他三代都擅長抓蛇，他自己在十餘年前展開捕蜂行列。比起30年的廚師生活，他發現為民除害還比較有成就感；而即使每次出任務都會令旁人心驚膽跳，但他卻絲毫不以為意。

由於洪進昇的兒子對捕蜂、抓蛇興趣不高，無意承接，所以洪家這項捕蜂抓蛇絕活有可能只家傳三代。洪進昇說，自己也曾被蜂群叮咬過的慘痛經驗，他不會勉強兒子來接承這項功夫，畢竟這工作還是有危險性。

關山鎮公所農觀課長江憲佑說，今天總共摘除3顆大小約100公分左右的虎頭蜂巢，公所除會繼續張貼告示請民眾注意外，也會請周遭鎮民近日保持距離、以策安全。若民眾發現有大批蜂群出沒，或發現蜂巢，建議通報單位處理。

台東縣關山鎮自行車道近日「虎頭蜂」頻出沒，民眾擔心遭攻擊叮咬，陳情議員陳宏宗，陳求助縣府後，今天派出3名捕蜂人，順利拆除「黑尾虎頭蜂」完成任務。記者尤聰光／攝影
台東縣關山鎮自行車道近日「虎頭蜂」頻出沒，民眾擔心遭攻擊叮咬，陳情議員陳宏宗，陳求助縣府後，今天派出3名捕蜂人，順利拆除「黑尾虎頭蜂」完成任務。記者尤聰光／攝影

兒子 颱風

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