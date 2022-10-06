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國5高架橋下免日曬雨淋 宜蘭首座免費機車考照練習場12月完工

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
縣府今天舉辦「國道5號38K+600高架橋下機車考照練習場新建工程」開工祈福典禮。圖／宜蘭縣政府提供
縣府今天舉辦「國道5號38K+600高架橋下機車考照練習場新建工程」開工祈福典禮。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣政府為提供機車考照民眾一個安全的練車場地，且考量多雨潮濕氣候，與高速公路局協調國道5號高架橋下、鄰近宜蘭河的空間，設置全縣第一座免費的機車考照練習場，今天舉行開工祈福儀式，預計12月完工。

交通處表示，民眾報考汽車駕照幾乎得到駕訓班受訓，惟機車考照多是自行找地方練習，或是至溪南地區2家駕訓班付費上課，因此特別協請高公局提供國道5號38K+600高架橋下空間，占地約270坪，作為機車考照練習場，培養縣民正確的用路觀念。

縣府今天舉辦新建工程開工祈福典禮，預計12月4日完工，讓民眾未來練車免於日曬雨淋。縣長林姿妙表示，透過有效規畫該空間成為一個訓練場，讓需要考照的老中青民眾能來這裡好好練習，再去考駕照比較安全，也呼籲縣民騎機車一定要有駕照。

另外，縣府與宜蘭監理站攜手縣內有機車駕訓的亞洲駕訓班、良友駕訓班祭優惠，凡持宜蘭地區各大專院校或高中職生學生證正本者，11月30日前報名訓練，不只可享交通部專案補助1300元，額外再享有學費折抵500元。

宜蘭監理站表示，截至9月30日，宜蘭縣已有150人順利在駕訓班考取駕照並申領補助，交通部道路交通安全督導委員會專案補助1300元目前尚有名額，歡迎大家踴躍報考。

宜蘭縣政府與高速公路局協調國道5號高架橋下的空間，設置全縣第一座免費的機車考照練習場，預計12月完工。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府與高速公路局協調國道5號高架橋下的空間，設置全縣第一座免費的機車考照練習場，預計12月完工。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭地區各大專院校或高中職生憑學生證正本報名機車駕訓班，可享1800元補助優惠。本報系資料照。
宜蘭地區各大專院校或高中職生憑學生證正本報名機車駕訓班，可享1800元補助優惠。本報系資料照。
宜蘭縣長林姿妙今天出席機車考照練習場新建工程開工祈福典禮。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙今天出席機車考照練習場新建工程開工祈福典禮。圖／宜蘭縣政府提供

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