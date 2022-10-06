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藍白齊轟宜蘭市公所賤賣土地敗光真相 市地幾乎被賣光

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨宜蘭縣議會黨團批評市公所敗光市產，市有土地幾乎在江聰淵任內快被賣光，質疑是否有利益勾結？記者戴永華／攝影
國民黨宜蘭縣議會黨團批評市公所敗光市產，市有土地幾乎在江聰淵任內快被賣光，質疑是否有利益勾結？記者戴永華／攝影

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠上月踢爆市長江聰淵賤賣市產，市公所以每坪14.6萬元低價，把精華土地賤賣給曾經捐錢給他的財團，明顯圖利。國民黨議會黨團調查後今天進一步揭露，江市長任內共核備處分19筆市有土地，已賣出10筆，市產幾乎快被賣光，懷疑其中是否有利益或勾結？

陳琬惠上個月12日召開「賤賣市產 金主牟利：江聰淵、林智勇聯手圖利建商財團大解析」記者會，指出涉弊的土地「坤門五段1162地號」被市公所拿去賤賣，該市有地基地完整，鄰近蘭城新月廣場，價值驚人；對照緊鄰的「1158號」在10年前每坪買賣價格35萬元，加上宜蘭地價上漲，根據房仲業者評估，被市公所賣掉的土地，每坪合理交易價格上看100萬元，卻被以每坪14.6萬元賤賣。

國民黨縣議黨團經過調查，今天召開「豈止賤賣市產，還敗光市產」記者會，黃琤婷議員說，江市長一直迴避不做說明，證明陳琬惠所說的都是事實，江聰淵主政期間總計核備處分19筆市有土地，其中有10筆土地讓售成功，尚有9筆土地持續辦理讓售中。

「市公所能賣的土地，幾乎都被江聰淵賣光了」，黃琤婷表示，江聰淵不只賤賣市產，幾乎賣光所有市有土地，10筆被出售的土地中就包括陳琬惠所說1162地號，依照民眾黨所說每坪可以到100萬元的話，建商至少獲利超過6億元，暴利相當驚人。

楊弘旻議員說，市公所幾乎把每一塊市有土地都拿出來檢討，為什麼要賣土地？宜蘭市有缺錢欠錢到這種程度嗎？有需要賣這麼多土地嗎？為什麼不提供給市民公眾使用，創造更好的生活環境，賤價賣地是不是有什麼利益或勾結？請江市長出面說清楚。

縣議員參選人吳珮菱說，當縣長要會持家，林姿妙縣長任內償還縣府長短債解除列管，對照宜蘭市公所連續賤賣土地，不只是敗光家產，更讓人擔心如果坐上縣長大位，不會持家或賤賣縣產讓人難以想像，大家一起阻止有心人想進入縣府變賣縣產的野心。

國民黨宜蘭縣議會黨團批評市公所敗光市產，市有土地幾乎在江聰淵任內快被賣光，質疑是否有利益勾結？記者戴永華／攝影
國民黨宜蘭縣議會黨團批評市公所敗光市產，市有土地幾乎在江聰淵任內快被賣光，質疑是否有利益勾結？記者戴永華／攝影

江聰淵 陳琬惠 2022大選 宜蘭縣選舉

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