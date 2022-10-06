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花蓮縣動保自治條例通過 朝友善動物城市邁進一大步

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮動物保護自治條例經縣議會審議通過，朝友善動物城市邁進一大步。圖／本報資料照片
花蓮動物保護自治條例經縣議會審議通過，朝友善動物城市邁進一大步。圖／本報資料照片

花蓮縣動物保護自治條例獲縣議會審議通過，17條條文中，除規範飼主、土地管理責任外，也納入設動保諮詢委員等條文。一路督促、催生條例的縣議員張美慧說，條例通過代表花蓮縣朝友善動物城市邁進一大步。

花蓮縣動保自治條例從2021年3月起草，經過多次研商，縣府今7月將草案條文送交縣議會，在農業小組初審時，張美慧提出設置動保諮詢委員會、稽查捕獸鋏案件、明訂雇主責任、協助民間動物收容處所事宜、設置寵物殯葬專區等建議，後來增加彙整成17條，近日在縣議會定期大會審議通過。

縣府農業處長陳淑雯說，草案研擬過程獲得非常多議員、學者專家，動保團體、人士提供意見，這次通過的版本，比原版本新增的3條，包括設置動物保護諮詢委員會」、雇主應防止所僱勞工有宰殺特定寵物或販賣（購買、食用或持有其屠體、內臟）等行為、必要時得協調相關單位提供公有土地充作流浪犬隻收容處所、得規畫設置專區供特定寵物殯葬使用等。

她表示，動保條例正式上路，縣府會加強宣導，因中央正推動動保法條法，花蓮縣動保條例也會持續滾動檢討。

花蓮縣動植物防疫所統計，去年至今年7月，縣內民眾反映的動保案件共92件，追車傷人72件、通報虐待或毒殺20件。動防所長周黃得榮表示，花蓮縣幅員廣大，為強化管理責任，因地制宜納入「土地所有權人應善盡土地管理責任」、另外，條例中也明訂得視需要設置誘捕絕育設備，若惡意破壞將有罰則。

縣議員張美慧從前年11月縣議會定期大會就提出要求縣府制定動保自治條例，催生近3年終於通過。她說，樂見花蓮動保友善更落實，未來也會持續監督是否落實執行。

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