25歲女船長掌潮境方舟1號 簡汝庭：翻轉性別女力成優勢

國立海科館的潮境方舟一號，是由一位年僅25歲的女船長簡汝庭掌舵，在國際女孩日前，市府舉辦「我是女生，我是船長」影片首映發表會。簡汝庭暢談心路歷程，在男生居多的職場中，如何克服職場中的挑戰。

簡汝庭說，在往夢想的路上曾笑過、哭過，也曾想放棄過，一路上只能靠著打不死的決心和強大的毅力，還有熱愛大海的心，跌倒了再爬起來，過程只有自己會知道。

「原來我可以，我相信，妳也可以」簡汝庭表示，她享受這痛苦的過程，因為這是靠自己一步一步完成的，她選擇追求自我實現，還有好多夢想要去挑戰和完成，「不是要萬丈光芒，而是要永生難忘」。

簡汝庭分享過去她從事海軍志願役，以及現在從事船長職業，在男生居多的職場中，一路克服職場中的挑戰，不被職業設限，翻轉性別，讓女力成為優勢。鼓勵基隆女孩勇敢逐夢，追求無限可能。

潮境方舟1號執行有「潛水的秘密花園」美稱的基隆潮境保育區的海灣環境監測、生態修復等工作，可載客20人。船底有特製的玻璃觀景窗，民眾可透過參加套裝的環境課程，搭船欣賞到海底魚群、藻類、珊瑚等海洋生態美景。

簡汝庭說，她要把船開好，讓大家喜歡美麗的海洋，駕駛船舶有許多要留意的地方，隨時要注意海面上的狀況，包括海流、風向、礁石、海漂垃圾、航行船舶與從事水域活動的遊客，以及乘客的安全；在船靠港時，要隨時注意港內船舶、纜繩的狀況，任何一刻都不可鬆懈，安全是最重要的。

10月11日是聯合國訂定的國際女孩日，也是台灣女孩日，市政府舉辦「我是女生，我是船長」影片發表會，社會處副處長駱文章等與建德國小學生觀賞影片。

社會處長吳挺鋒鼓勵女孩勇敢追求夢想，翻轉職場性別刻板印象。10月5日至10月31日舉辦「港都女孩夢想啟航」臉書粉絲團抽獎，只要到「基隆市政府社會處」或「基隆市青少年福利服務中心」粉絲專頁，看影片後按讚、留言、加分享，有機會抽中財團法人環宇國際文化教育基金會贊助平板電腦1台、以及基隆市政府準備環保矽膠密封袋、環保保溫袋、造型USB等獎品。