聽新聞
test
0:00 / 0:00
慈濟助台東335戶地震屋整修重建 今和縣府簽合作備忘錄
0918池上地震造成白東縣境內民宅受損嚴重，慈濟慈善事業基金會經評估後，將提供民眾修繕與重建支援，今日在池上與台東縣政府簽署「0918地震災後復原與重建合作備忘錄」，將共同推動災後335戶災民房屋復原與重建援助，縣長饒慶鈴感謝慈濟高效率協助災民重建家園。
饒慶鈴日前與內政部及慈濟慈善事業基金會前往池上、海端等多處民宅勘災，尋求中央及民間機構協助重建災民家園。經過慈濟團隊評估後，基金會執行長顏博文本月2日再次抵達台東，並與團隊、慈濟志工200餘人，前往海端、池上、關山、鹿野、延平、成功等地區的受災民眾住家做家訪，縣長饒慶鈴也陪同了解評估情形。
饒慶鈴表示，0918池上地震造成縣境內橋梁、民宅受損嚴重，目前鑑定受損民宅統計有335戶，復建部分將請慈濟基金協助，縣府及鄉親鎮公所會積極配合辦理復建相關事宜，讓受災民眾早日恢復安心、安全的生活。
饒慶鈴表示，感謝慈濟在0918地震後加入救災行列，到各案家去做身心靈安撫與撫慰，感謝慈濟證嚴上人的慈悲與慈濟基金會，給予安心與安定，住宅被建築師鑑定紅單、黃單共49戶，慈濟基金會願意全力協助復建，而屋子有損毀但沒有危險的白單，也感恩慈濟願意幫助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言