快訊

民進黨追打八大黑歷史 許淑華回擊怒批：職業歧視

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慈濟助台東335戶地震屋整修重建 今和縣府簽合作備忘錄

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴今天和慈濟基金會，簽署「0918地震災後復原與重建合作備忘錄」，將共同推動災後335戶災民房屋復原與重建援助。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴今天和慈濟基金會，簽署「0918地震災後復原與重建合作備忘錄」，將共同推動災後335戶災民房屋復原與重建援助。圖／台東縣政府提供

0918池上地震造成白東縣境內民宅受損嚴重，慈濟慈善事業基金會經評估後，將提供民眾修繕與重建支援，今日在池上與台東縣政府簽署「0918地震災後復原與重建合作備忘錄」，將共同推動災後335戶災民房屋復原與重建援助，縣長饒慶鈴感謝慈濟高效率協助災民重建家園。

饒慶鈴日前與內政部及慈濟慈善事業基金會前往池上、海端等多處民宅勘災，尋求中央及民間機構協助重建災民家園。經過慈濟團隊評估後，基金會執行長顏博文本月2日再次抵達台東，並與團隊、慈濟志工200餘人，前往海端、池上、關山、鹿野、延平、成功等地區的受災民眾住家做家訪，縣長饒慶鈴也陪同了解評估情形。

饒慶鈴表示，0918池上地震造成縣境內橋梁、民宅受損嚴重，目前鑑定受損民宅統計有335戶，復建部分將請慈濟基金協助，縣府及鄉親鎮公所會積極配合辦理復建相關事宜，讓受災民眾早日恢復安心、安全的生活。

饒慶鈴表示，感謝慈濟在0918地震後加入救災行列，到各案家去做身心靈安撫與撫慰，感謝慈濟證嚴上人的慈悲與慈濟基金會，給予安心與安定，住宅被建築師鑑定紅單、黃單共49戶，慈濟基金會願意全力協助復建，而屋子有損毀但沒有危險的白單，也感恩慈濟願意幫助。

慈濟 饒慶鈴 地震

延伸閱讀

發表青年政策 饒慶鈴：開放整合創新 讓青年局融入所有局處

台東這橋5年28次流標終於動工 饒慶鈴：給鄉親安全回家路

饒慶鈴提3+1教育方程式政見 劉櫂豪應補足教育城鄉差距

台東非都震災戶不符補助規範 縣長饒慶鈴爭取修正

相關新聞

這學校在「樹屋」上課 學民宿經營管理培養一技之長

台東縣桃源國中打造一座全縣獨有的校園樹屋「小桃子的『打蘆汗』」（布農語的「工寮」），特殊造型有如大型裝置藝術，提供學生學...

慈濟助台東335戶地震屋整修重建 今和縣府簽合作備忘錄

0918池上地震造成白東縣境內民宅受損嚴重，慈濟慈善事業基金會經評估後，將提供民眾修繕與重建支援，今日在池上與台東縣政府...

基隆警三分局柔道場改建體能訓練室 兼顧體能和執勤技巧

基隆市警三分局柔道場木地板，因天氣潮濕多雨變形不堪使用。擔任基隆警察之友會第三辦事處主任的市議員楊秀玉，爭取建議款補助整...

基隆成功國小打造多功能球館 還有容納400人展演音樂廳

基隆市成功國小是全市唯一設有音樂班的國小，市府重建活動中心，將打造成多功能球館以及可容納400人的展演音樂廳，提供中小型...

基市消防配備激流專用頭盔、救生衣 提升水域救災戰力

基隆市消防局獲得海洋委員會撥發激流專用頭盔和救生衣，交由特種搜救隊救災使用，希望藉由水域救生裝備器材，縮短救援時間，降低...

國慶連假宜蘭旅遊熱 礁溪地區訂房9成有的飯店已滿房

後疫情時代加上國旅效應，宜蘭礁溪溫泉區幾家大飯店的國慶連假住房率達9成，有的飯店甚至提早在9月中旬就幾乎全滿，這兩天氣溫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。