慈濟助台東335戶地震屋整修重建 今和縣府簽合作備忘錄

0918池上地震造成白東縣境內民宅受損嚴重，慈濟慈善事業基金會經評估後，將提供民眾修繕與重建支援，今日在池上與台東縣政府簽署「0918地震災後復原與重建合作備忘錄」，將共同推動災後335戶災民房屋復原與重建援助，縣長饒慶鈴感謝慈濟高效率協助災民重建家園。

饒慶鈴日前與內政部及慈濟慈善事業基金會前往池上、海端等多處民宅勘災，尋求中央及民間機構協助重建災民家園。經過慈濟團隊評估後，基金會執行長顏博文本月2日再次抵達台東，並與團隊、慈濟志工200餘人，前往海端、池上、關山、鹿野、延平、成功等地區的受災民眾住家做家訪，縣長饒慶鈴也陪同了解評估情形。

饒慶鈴表示，0918池上地震造成縣境內橋梁、民宅受損嚴重，目前鑑定受損民宅統計有335戶，復建部分將請慈濟基金協助，縣府及鄉親鎮公所會積極配合辦理復建相關事宜，讓受災民眾早日恢復安心、安全的生活。

饒慶鈴表示，感謝慈濟在0918地震後加入救災行列，到各案家去做身心靈安撫與撫慰，感謝慈濟證嚴上人的慈悲與慈濟基金會，給予安心與安定，住宅被建築師鑑定紅單、黃單共49戶，慈濟基金會願意全力協助復建，而屋子有損毀但沒有危險的白單，也感恩慈濟願意幫助。