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基隆警三分局柔道場改建體能訓練室 兼顧體能和執勤技巧
基隆市警三分局柔道場木地板，因天氣潮濕多雨變形不堪使用。擔任基隆警察之友會第三辦事處主任的市議員楊秀玉，爭取建議款補助整建成體能訓練室，共同仁勤餘運動，常年術科訓練期間則可做為訓練場地，兼顧鍛鍊體能及提升執勤技巧。
警三分局今天表示，柔道場改建案今年3月起規劃設計，7月5日開工，9月1日完工驗收。體能訓練室開放時間是上午6點到晚間10時，讓同仁可利用勤餘時間前往運動。
分局說，警察常年術科訓練期間，教官可在訓練室指導同仁，在事故處置或盤查民眾時，面對突發危險情境應如何處置。教官陳一成就講授「使用槍械情境」、「執勤三安」、「戰術三寶」課程，提醒同仁要注意執勤安全，並迅速、正確的使用警械。
教官還親自設計Tabata間歇運動（Tabata Training）10分鐘，中午午休帶領同仁間歇運動，增加心肺、改善肌耐力。重訓訓練搭配有氧運動，兼顧鍛鍊體能及執勤技巧。
警三分局長林文煜說，在國外影片中警察辦公廳舍都有類似健身房中的健身設備供同仁使用，召集同仁集思廣益後，體能訓練室設置跑步機、飛輪腳踏車、多功能重量訓練機及多功能舉重床組等訓練器材，以便同仁可利用各類器材，針對身體各部位漸進式重訓，提升肌耐力。
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