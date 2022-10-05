基隆警三分局柔道場改建體能訓練室 兼顧體能和執勤技巧

基隆市警三分局柔道場木地板，因天氣潮濕多雨變形不堪使用。擔任基隆警察之友會第三辦事處主任的市議員楊秀玉，爭取建議款補助整建成體能訓練室，共同仁勤餘運動，常年術科訓練期間則可做為訓練場地，兼顧鍛鍊體能及提升執勤技巧。

警三分局今天表示，柔道場改建案今年3月起規劃設計，7月5日開工，9月1日完工驗收。體能訓練室開放時間是上午6點到晚間10時，讓同仁可利用勤餘時間前往運動。

分局說，警察常年術科訓練期間，教官可在訓練室指導同仁，在事故處置或盤查民眾時，面對突發危險情境應如何處置。教官陳一成就講授「使用槍械情境」、「執勤三安」、「戰術三寶」課程，提醒同仁要注意執勤安全，並迅速、正確的使用警械。

教官還親自設計Tabata間歇運動（Tabata Training）10分鐘，中午午休帶領同仁間歇運動，增加心肺、改善肌耐力。重訓訓練搭配有氧運動，兼顧鍛鍊體能及執勤技巧。