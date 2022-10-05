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基隆成功國小打造多功能球館 還有容納400人展演音樂廳
基隆市成功國小是全市唯一設有音樂班的國小，市府重建活動中心，將打造成多功能球館以及可容納400人的展演音樂廳，提供中小型藝文展演，為師生及市民帶來更新穎舒適活動空間。目前工程進度57.82%，進度超前，預計後年3月完工啟用。
榮獲「2022國家卓越建設獎規畫設計類金質獎」的成功國小活動中心工程，市長林右昌今天由教育處長杜國正陪同視察工區，期許如期如質完工，日後造福成功國小師生，及地方藝文展演活動展演。
林右昌說，這項工程不僅對成功國小師生有助益，對周邊獅球5里未來也是重要的活動場域，活動中心的展演空間有400席座位，日後將進一步分攤基隆表演藝術中心飽和壓力，中型展演空間對基隆是非常需要的。
教育處長杜國正表示，目前工程進度57.82%，正在執行2樓梁模板、SRC鋼構2樓連通道及機電配管放樣作業。成功國小活動中心工程，獲得市府施工查核成績甲等，將在113年初驗收完成啟用。
成功國小校長陳怡君表示，成功國小是全市唯一設有音樂班的國小，這次重建將打造成多功能球館，以及可容納400人展演音樂廳的活動中心，提供中小型藝文展演，為師生及市民帶來更新穎舒適活動空間。
教育處表示，市府推動以校園為核心社區改造運動，仁愛區獅球五里推動，重塑陸橋下休憩空間、改善通學步道區及彩虹跑道建置，市府向教育部爭取補助經費，加上市府自籌預算合計3億餘元，將活動中心拆除重建，重新規畫結合在地環境、綠能環保融合與重塑特色建築物。
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