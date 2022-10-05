基隆成功國小打造多功能球館 還有容納400人展演音樂廳

基隆市成功國小是全市唯一設有音樂班的國小，市府重建活動中心，將打造成多功能球館以及可容納400人的展演音樂廳，提供中小型藝文展演，為師生及市民帶來更新穎舒適活動空間。目前工程進度57.82%，進度超前，預計後年3月完工啟用。

榮獲「2022國家卓越建設獎規畫設計類金質獎」的成功國小活動中心工程，市長林右昌今天由教育處長杜國正陪同視察工區，期許如期如質完工，日後造福成功國小師生，及地方藝文展演活動展演。

林右昌說，這項工程不僅對成功國小師生有助益，對周邊獅球5里未來也是重要的活動場域，活動中心的展演空間有400席座位，日後將進一步分攤基隆表演藝術中心飽和壓力，中型展演空間對基隆是非常需要的。

教育處長杜國正表示，目前工程進度57.82%，正在執行2樓梁模板、SRC鋼構2樓連通道及機電配管放樣作業。成功國小活動中心工程，獲得市府施工查核成績甲等，將在113年初驗收完成啟用。

成功國小校長陳怡君表示，成功國小是全市唯一設有音樂班的國小，這次重建將打造成多功能球館，以及可容納400人展演音樂廳的活動中心，提供中小型藝文展演，為師生及市民帶來更新穎舒適活動空間。