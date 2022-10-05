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基市消防配備激流專用頭盔、救生衣 提升水域救災戰力

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市消防局獲得海洋委員會撥發激流專用頭盔和救生衣，有助縮短救援時間，降低水域災害損失。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局獲得海洋委員會撥發激流專用頭盔和救生衣，有助縮短救援時間，降低水域災害損失。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市消防局獲得海洋委員會撥發激流專用頭盔和救生衣，交由特種搜救隊救災使用，希望藉由水域救生裝備器材，縮短救援時間，降低水域災害損失。

消防局說，海委會提供的水域救生裝備器材，包含多功能信號閃燈43個、激流專用頭盔43頂及激流救生衣43件，全數配置特種搜救隊救災使用。平時維護保養也由特種搜救隊後勤人員負責，實際操作訓練納入上、下半年緊急動員集結及複訓辦理。

基隆市易溺水地點有11處，分別為仁愛區海洋廣場，信義區田寮河，中正區長潭里垃圾場防波堤、八斗子漁港、碧砂漁港及和平島濱海公園，中山區外木山海興游泳池、安樂區大武崙澳底沙灘，七堵區石公潭水域、友蚋溪及七堵和暖暖區基隆河流域。

消防局表示，這批設備適用各溪流、河流、湖泊及海域各種環境及水域任務使用，並設計許多可擴充性的掛載點，更適用於水域救援。全罩式激流專用頭盔符合EN1385及CE認證，激流救援具輕軟、防撞擊與震盪傷害，保障救援人員安全。

消防局期望海委會補助水域救生裝備器材，投入救災行動行列後，可加速海上救援工作、縮短救援時間，降低水域災害損失，強化該市水域救災搶救量能。

基隆市消防局獲得海洋委員會撥發激流專用頭盔和救生衣，有助縮短救援時間，降低水域災害損失。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局獲得海洋委員會撥發激流專用頭盔和救生衣，有助縮短救援時間，降低水域災害損失。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局獲得海洋委員會撥發激流專用頭盔和救生衣，有助縮短救援時間，降低水域災害損失。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局獲得海洋委員會撥發激流專用頭盔和救生衣，有助縮短救援時間，降低水域災害損失。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局獲得海洋委員會撥發激流專用頭盔和救生衣，有助縮短救援時間，降低水域災害損失。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局獲得海洋委員會撥發激流專用頭盔和救生衣，有助縮短救援時間，降低水域災害損失。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 溺水

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