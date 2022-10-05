基隆表演藝術中心啟用惹議 文化局：依規定辦理

「基隆表演藝術中心」昨天啟用預計8日開幕，基隆市議員質疑在未取得相關執照前，就開放展演讓民眾入場，恐有安全疑慮。基隆市文化局表示，依相關規定辦理。

設在基隆市文化中心內的基隆演藝廳及島嶼實驗劇場，歷經2年6個月整修後，更名為「基隆表演藝術中心」昨天啟用，文化局從8日起至11月27日推出開幕季，共集結11個團隊，帶來14場精彩演出。

基隆市文化局長陳靜萍接受媒體聯訪指出，表演藝術中心執照請領一切依相關規定辦理，為有效掌握期程已先進行預審，目前在進行部分是行政流程而已，感謝議員關心，所有進度都在掌控中，有信心在開幕前完成所有執照請領作業。

陳靜萍表示，表演藝術中心因已停用2年6個月，文化局在1日及2日安排演出，這對文化局來說是壓力測試的表演，因擔心演出時動線不好掌控，因此現場人數不多，巡場時有聞到裝潢味，不只是油漆味，還包含新座椅味道，演出時有使用空氣清淨機，對於讓現場民眾聞到不好的氣味感到抱歉。

基隆市議員張淵翔今天在記者會指出，縱使文化中心有現有的使用執照，但實際上也在進行整修，須經相關單位審查取得新的使用執照，在新的使用執照還沒下來前就供民眾使用，漠視民眾安全。

國民黨基隆市議會黨團書記長張芳麗在會中表示，基市府怎能在未取得室內裝修、消防等相關設施勘驗的許可下就開放展演活動，這種行為不僅草率且危險，甚至置民眾的安危於不顧，呼籲市府立即改善。

基隆市議員呂美玲指出，她接獲民眾投訴，曾在1日參加在文化中心舉辦的活動，投訴民眾說「現場有人覺得頭暈，應該是油漆味的關係，觀眾有500名左右」，質疑市府是否趕著提前開放，而未預留足夠時間讓氣味消散，恐造成民眾健康疑慮。