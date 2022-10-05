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國慶連假宜蘭旅遊熱 礁溪地區訂房9成有的飯店已滿房

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪寒沐酒店的國慶連假訂房，提早在9月中旬就幾乎已經滿房，最近氣溫下降，也湧入不少泡湯客。圖／寒沐提供
礁溪寒沐酒店的國慶連假訂房，提早在9月中旬就幾乎已經滿房，最近氣溫下降，也湧入不少泡湯客。圖／寒沐提供

疫情時代加上國旅效應，宜蘭礁溪溫泉區幾家大飯店的國慶連假住房率達9成，有的飯店甚至提早在9月中旬就幾乎全滿，這兩天氣溫下降，湧入不少泡湯客，旅宿狀況很不錯。

花蓮受到地震影響，國慶連假的訂房狀況下滑，但宜蘭訂房住宿狀況仍佳。礁溪寒沐酒店表示，幾乎都已經滿房了，最近疫情沒有去年嚴重，主要是因為後疫情時代加上國旅大爆發，秋冬時節本來就是溫泉度假飯店的旺季，所以雙十連假的訂房早在9月中旬就幾乎全滿。

礁溪長榮鳳凰酒店從本周五至周日的住房大約8至9成，由於台北與宜蘭交通距離近，不少客人會選擇當天訂房入住，實際住房狀況會更好。

中天溫泉渡假飯店這個周六及周日住房都到達9成5，礁溪晶泉丰旅平均住房達9成，捷絲旅宜蘭礁溪館平均住房也有9成，狀況都還不錯。

礁溪長榮鳳凰酒店在國慶連假的住房大約8至9成，由於與台北交通距離近，不少客人會選擇當天訂房，實際入住狀況會更好。圖／長榮鳳凰提供
礁溪長榮鳳凰酒店在國慶連假的住房大約8至9成，由於與台北交通距離近，不少客人會選擇當天訂房，實際入住狀況會更好。圖／長榮鳳凰提供

宜蘭 訂房 疫情

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