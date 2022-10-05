宜蘭國際街頭文化藝術節 國內外好手齊尬舞秀技

「2022宜蘭國際街頭文化藝術節」將於國慶3天連假登場，今年擴大規模邁向國際，邀集歐亞非等國外藝術者共襄盛舉，在宜蘭中興文化創意園區大秀街舞、滑板、饒舌等技藝，各地高手雲集，賽事精彩可期。10日晚上「搖滾中興演唱會」，金曲獎歌手、熱血樂團齊聚登臺，縣府邀請民眾來嗨翻宜蘭。

縣府文化局表示，2020年開辦宜蘭街頭文化藝術節，成為青年朋友揮灑創意、實踐夢想的場域，獲得熱烈迴響。活動過往只有2天，今年邁向國際化，升級賽事規模成3天，增添多元性，邀請國內外熱愛街頭文化者參與。

這次特別安排荷蘭高知名度舞團「The Ruggeds Crew」擔任種子隊伍，另有來自法國、荷蘭、甘比亞、韓國、日本、波蘭、馬來西亞、西班牙、俄羅斯等多國選手與評審，將與台灣好手切磋技藝。

賽事除了街舞、街頭塗鴉、滑板、扯鈴等，今年新增花式籃球、饒舌、Beatbox、滑步車等項目，總獎金更甚以往，高達34萬元。縣府表示，國內外藝術者共創「宜蘭街頭文化藝術節」新的里程碑，盼未來與國際賽事接軌，讓宜蘭囝仔躍入國際舞台爭光。

活動期間越夜越熱鬧，10月9日晚間6點「校際聯合舞展」，宜蘭縣11校與外縣市8校學子將展現舞技、揮灑青春。10月10日下午5點30分「搖滾中興演唱會」眾星雲集，歌手陳芳語、?te壞特，以及血肉果汁機、草屯囝仔、臭屁嬰仔等樂團登台開唱，演唱會免費入場。文化局指出，今年邀請金曲獎歌手，盼音樂更加大眾化，不侷限街頭藝術。