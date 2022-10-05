快訊

三重警抓錯人讓他渾身傷 警政署要求新北警局長道歉、調查嚴懲

「登山女神」遭爆居檢外出與富商幽會 指揮中心：若屬實最重罰100萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭國際街頭文化藝術節 國內外好手齊尬舞秀技

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭國際街頭文化藝術節齊聚國內外高手，街舞、街頭塗鴉、滑板、花式籃球、饒舌、Beatbox、滑步車等賽事精彩可期。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭國際街頭文化藝術節齊聚國內外高手，街舞、街頭塗鴉、滑板、花式籃球、饒舌、Beatbox、滑步車等賽事精彩可期。圖／宜蘭縣政府提供

「2022宜蘭國際街頭文化藝術節」將於國慶3天連假登場，今年擴大規模邁向國際，邀集歐亞非等國外藝術者共襄盛舉，在宜蘭中興文化創意園區大秀街舞、滑板、饒舌等技藝，各地高手雲集，賽事精彩可期。10日晚上「搖滾中興演唱會」，金曲獎歌手、熱血樂團齊聚登臺，縣府邀請民眾來嗨翻宜蘭。

縣府文化局表示，2020年開辦宜蘭街頭文化藝術節，成為青年朋友揮灑創意、實踐夢想的場域，獲得熱烈迴響。活動過往只有2天，今年邁向國際化，升級賽事規模成3天，增添多元性，邀請國內外熱愛街頭文化者參與。

這次特別安排荷蘭高知名度舞團「The Ruggeds Crew」擔任種子隊伍，另有來自法國、荷蘭、甘比亞、韓國、日本、波蘭、馬來西亞、西班牙、俄羅斯等多國選手與評審，將與台灣好手切磋技藝。

賽事除了街舞、街頭塗鴉、滑板、扯鈴等，今年新增花式籃球、饒舌、Beatbox、滑步車等項目，總獎金更甚以往，高達34萬元。縣府表示，國內外藝術者共創「宜蘭街頭文化藝術節」新的里程碑，盼未來與國際賽事接軌，讓宜蘭囝仔躍入國際舞台爭光。

活動期間越夜越熱鬧，10月9日晚間6點「校際聯合舞展」，宜蘭縣11校與外縣市8校學子將展現舞技、揮灑青春。10月10日下午5點30分「搖滾中興演唱會」眾星雲集，歌手陳芳語、?te壞特，以及血肉果汁機、草屯囝仔、臭屁嬰仔等樂團登台開唱，演唱會免費入場。文化局指出，今年邀請金曲獎歌手，盼音樂更加大眾化，不侷限街頭藝術。

縣府表示，現場也安排近50家攤商的「家己欸市集」，邀請全國民眾國慶連假來中興文創園區看比賽、齊跳舞、逛市集，感受宜蘭的城市魅力，詳情可上臉書「2022宜蘭國際街頭文化藝術節」（https://www.facebook.com/YilanStreetArtFestival/）查詢。

宜蘭國際街頭文化藝術節本周末在中興文創園區登場。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭國際街頭文化藝術節本周末在中興文創園區登場。圖／宜蘭縣政府提供
「2022宜蘭國際街頭文化藝術節」將於國慶3天連假登場，縣長林姿妙邀請全國朋友來嗨翻宜蘭。圖／宜蘭縣政府提供
「2022宜蘭國際街頭文化藝術節」將於國慶3天連假登場，縣長林姿妙邀請全國朋友來嗨翻宜蘭。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭 藝術節 演唱會

延伸閱讀

宜蘭國慶升旗典禮健行 提供參加者早餐及100多份摸彩品

影／國慶「守土衛國 你我同行」 游錫堃盼全台歡慶

濕涼天氣持續到雙十連假 國慶日北部及宜蘭恐跌破20度

一張圖看懂國慶連假天氣！宜蘭花蓮慎防豪雨 國慶日東北季風再增強

相關新聞

宜蘭國際街頭文化藝術節 國內外好手齊尬舞秀技

「2022宜蘭國際街頭文化藝術節」將於國慶3天連假登場，今年擴大規模邁向國際，邀集歐亞非等國外藝術者共襄盛舉，在宜蘭中興...

宜蘭國慶升旗典禮健行 提供參加者早餐及100多份摸彩品

宜蘭縣政府舉辦雙十國慶升旗典禮，當天上午在宜蘭運動公園田徑場升旗後展開健行，從公園到縣政府折返，現場備有3500份早餐及...

花蓮新城鄉幸福巴士上路 南北兩線服務試營運免費

花蓮縣新城鄉幸福巴士今天上路，分成南、北兩條路線，由兩輛9人座巴士提供服務，鄉公所表示，幸福巴士有固定路線，也可彈性預約...

花蓮燒垃圾水泥窯缺工工期延宕 預估明年6月試運轉

花蓮境內沒有燒垃圾焚化廠，縣府推動水泥窯BOO案，由台灣水泥公司負責，卻碰上疫情缺工缺料，原本要在今年完工的水泥窯無法如...

花蓮生活垃圾水泥窯處理 估2023年6月試運轉

解決花蓮生活垃圾問題，縣府依促參法推動BOO案，由台泥水泥窯處理，原本今年應完工，受疫情影響缺工缺料導致工期延宕，環保局...

基隆演藝中心提前開放遭疑沒新使照 文化局：依法辦理

基隆市政府歷經2年半整修，翻新基隆演藝廳及島嶼實驗劇場，更名「基隆表演藝術中心」，8日要正式開幕。國民黨議會黨團指出，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。