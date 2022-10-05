花蓮偏鄉醫療再升級 瑞穗牙科醫療站獲贈新設備

提供偏鄉民眾口腔照護，花蓮縣牙醫師公會2015年成立「瑞穗鄉牙科社區醫療站」，至今累計服務約1萬5000人次，因診療設備老舊，第一銀行文教基金會捐贈新設備，醫療服務再升級。

花蓮縣因地理環境與城鄉差異，偏遠地區醫療資源不足，不論是人力或設備都遠不及全國平均值；為使偏鄉民眾能獲得完善醫療與照顧，花蓮縣牙醫師公會自2011年開始在萬榮鄉設置西林、2012年在秀林鄉、2013年在卓溪鄉陸續成立牙科社區醫療站。

在地方人士與牙醫師公會共同努力之下，2015年開辦瑞穗鄉牙科社區醫療站，提供照護至今已逾7年，解決無牙醫鄉的窘境，累計服務約1萬5000人次。

花蓮縣牙醫師公會今天發布訊息表示，由於原有牙醫診療設備已十分老舊，財團法人第一商業銀行文教基金會捐贈約新台幣150萬元現代化牙科醫療設備汰換，包括治療椅、X光室、牙科根尖X光機及牙科根尖數位讀取器、高溫高壓消毒鍋、紫外線消毒箱、牙科用空壓機，假牙製作檯等醫療設備，並提供一人一機的多支牙科用高速手機及口腔飛沫滅菌機，改善偏鄉醫療環境，使居民受到更多妥善照護。

花蓮縣牙醫師公會理事長吳志浩表示，無醫鄉的醫療窘境，需要牙醫師的進駐，更需要充足的硬體設備，才能具體展現「牙醫有愛、偏鄉無礙」的理念。

偏鄉醫療站的設立仰賴牙醫師公會全國聯合會的計畫、地方業務組的協助與資源媒合、地方衛生局提供診療空間，多方努力合作才能成就。