宜蘭國慶升旗典禮健行 提供參加者早餐及100多份摸彩品

宜蘭縣政府舉辦雙十國慶升旗典禮，當天上午在宜蘭運動公園田徑場升旗後展開健行，從公園到縣政府折返，現場備有3500份早餐及口罩送給民眾，還有100多個獎項提供民眾摸彩。

縣長林姿妙就任後第三年舉辦國慶升旗典禮及健走活動，去年因疫情影響，停止辦理健走，升旗改採線上直播。今年縣政府為營造喜迎國慶歡樂氛圍及凝聚愛國意識，特別在宜蘭運動公園至蘭陽大橋周邊及凱旋路沿線懸掛國旗，旗海飄揚，十分壯觀。

國慶升旗典禮訂於10日上午6時40分在宜蘭運動公園田徑場舉行，備有1000面小國旗送給民眾，同時也貼心準備3500份活力早餐與媽祖紀念口罩贈送全程參與健行民眾，送完為止；升旗典禮先由宜蘭高商學生上演活力舞蹈與儀隊表演，接著是健行活動，從宜蘭運動公園體育館前廣場出發，走經縣政府折返。