花蓮新城鄉幸福巴士上路 南北兩線服務試營運免費

花蓮縣新城鄉幸福巴士今天上路，分成南、北兩條路線，由兩輛9人座巴士提供服務，鄉公所表示，幸福巴士有固定路線，也可彈性預約，提供民眾就學、就醫等不同接駁需求，試營運期間車資免費。

新城鄉公所從去年起就著手規畫幸福巴士，由東華大學東部區域運輸發展研究中心協助撰寫申請書向公路總局申請，今年1月獲新東陽機構捐贈1輛9人座巴士，鄉公所再自籌1輛，今天啟用。

鄉公所表示，幸福巴士每周一到五發車，分成北線及南線兩條路線，北線為大漢、康樂、順安、新城等村，南線則是新秀、北埔、佳林、嘉里、嘉新等村，每周1到5發車，起迄點都是新城鄉公所及國軍花蓮總醫院，也接受提前1天的預約，或鄉民臨時突發狀況需求。

目前試營運期間車資免費，未來則規畫每單趟次全票30元、優待票15元，收費方式採現金、悠遊卡及愛心乘車卡併行。

鄉長何禮臺說，根據花蓮監理站針對縣內公共運輸涵蓋率分析，新城去年總平均78.58％，低於全縣總平均，排行第10位，希望幸福巴士上路後，能照顧更多鄉民行的需求。