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花蓮燒垃圾水泥窯缺工工期延宕 預估明年6月試運轉

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
目前水泥窯建築物基礎鋼構已定位，執行土建細部作業、氣化處理系統設置及各樓層結構板施工，並在天候與安全條件允許下全力趕工。圖／花蓮縣政府提供
目前水泥窯建築物基礎鋼構已定位，執行土建細部作業、氣化處理系統設置及各樓層結構板施工，並在天候與安全條件允許下全力趕工。圖／花蓮縣政府提供

花蓮境內沒有燒垃圾焚化廠，縣府推動水泥窯BOO案，由台灣水泥公司負責，卻碰上疫情缺工缺料，原本要在今年完工的水泥窯無法如期完成，花蓮縣環保局只能變更契約，預估要延到2023年6月氣化處理系統才能試運轉。

環保局指出，花蓮生活垃圾長年委託宜蘭利澤焚化廠處理，但處理效能有限由經常歲修，日協助處理量從100公噸降為30公噸，而花蓮日平均生活垃圾產量卻有168公噸，只能將垃圾暫至掩埋場，目前暫置量為1萬6471公噸。

環保局自2020年起向中央爭取經費，執行垃圾分選前處理打包計畫，增加垃圾堆置效能及降低垃圾貯存對環境的不良影響，目前已打包5萬1153公噸，減少堆置垃圾二次汙染。

為解決無生活垃圾自主處理設施問題，縣府2年前依促進民間參與公共建設法，推動水泥窯協同處理廢棄物民間自提BOO案（Build興建、Operation營運、Own擁有），由台灣水泥股份有限公司取得最優申請人並與縣府簽訂契約，未來將透過氣化技術處理廢棄物所產生的合成氣，直接作為原有水泥製程的替代燃料。

不過，在水泥窯施工期間，遇上新冠病毒疫情，引發缺工缺料問題，導致施工進度延宕，環保局說明，目前建築物基礎鋼構已定位，執行土建細部作業、氣化處理系統設置及各樓層結構板施工，並在天候與安全條件允許下全力趕工。

環保局已依規定與台泥辦理契約變更，因考量垃圾處理有急迫性，預計於明年6月試運轉氣化處理系統，盼緩解生活垃圾處理量。

台泥公司承諾，未來水泥窯將結合DAKA園區，打造再生資源利用中心，投資費用由原興建氣化處理系統的6億元，擴大增加建設整體DAKA園區至47億元，此工程預計2024年完工。

由於碰上疫情缺工缺料，原本要在今年完工的燒垃圾水泥窯無法如期完成，預估要延到2023年6月氣化處理系統才能試運轉。圖／花蓮縣政府提供
由於碰上疫情缺工缺料，原本要在今年完工的燒垃圾水泥窯無法如期完成，預估要延到2023年6月氣化處理系統才能試運轉。圖／花蓮縣政府提供

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