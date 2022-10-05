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國慶連假花蓮住房率約6成 警加強景點區交管人力

中央社／ 花蓮縣5日電

國慶3天連假花蓮旅宿訂房率約6成，公路總局預估首日將為花蓮帶來約1萬6000輛次車潮，花蓮警方針對蘇花路廊沿線景點、花蓮火車站及市區編排交通疏導崗哨，維持行車順暢。

花蓮旅館同業公會理事長張琄菡今天接受中央社記者採訪表示，往年國慶連假花蓮住房率約8成，可能受到上個月地震影響，陸續有遊客因擔心餘震延後住宿，災情較嚴重的南區鄉鎮，住宿率僅5成5，都比往年下降。

國慶連假8日至10日共3天，公路總局預估蘇花路廊（蘇花改與蘇花公路）南下最大車潮將於8日，交通量約1萬6300輛次；北返車流高峰為10日，預估全日交通量約1萬4100輛次。

針對交通尖峰期，連假期間公路總局指定時間開放蘇花改大客車行駛路肩，蘇澳及崇德地區大客車分別於8日、10日分時段實施大客車優先道。

花蓮新城警分局8日起至10日，針對太魯閣國家公園轄內台8線公路、台9線及七星潭風景區等重要景點區路段，編排定點崗哨與機車巡邏疏導。

花蓮警分局針對花蓮市區觀光車流量，於中正路、中山路等重要路口設置交通錐、連桿，禁止車輛迴轉及臨停，減少車流衝突點；東大門夜市、火車站周邊及傳統市場則加強取締違規行駛及違停車輛。

花蓮 連假 國慶

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