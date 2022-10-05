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基隆演藝中心提前開放遭疑沒新使照 文化局：依法辦理

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨議會黨團指出，市府還未取得裝修後新的使照月初就先開放演出，恐有安全疑慮。記者游明煌／攝影
國民黨議會黨團指出，市府還未取得裝修後新的使照月初就先開放演出，恐有安全疑慮。記者游明煌／攝影

基隆市政府歷經2年半整修，翻新基隆演藝廳及島嶼實驗劇場，更名「基隆表演藝術中心」，8日要正式開幕。國民黨議會黨團指出，市府還未取得裝修後新的使照，月初就先開放演出，恐有安全疑慮。文化局表示，均按規定進行，相關審查預審多已通過，僅部分需修正，預計8日前會完成。

國民黨市議會黨團今天上午召開記者會，黨團書記長張芳麗議員說，市府怎能在未取得室內裝修、消防、無障礙設施勘驗的許可下，就開放展演活動，這種行為不僅草率且違法，置民眾安全於不顧，要求立即改善。

議員張淵翔表示，文化中心停止營業很長時間進行室內裝修及拉皮，雖然具有原先使用執照，但室內裝修後必須取得新的使用執照，即第二階段使用執照，要經室內裝修公會及消防單位的審查，之後才會由市府建管科發新的使照，目前還沒有下來。

議員呂美玲說，接獲民眾投訴，10月1日參加在表演藝術中心舉辦的一項展演活動，民眾說「現場有人覺得頭暈了，懷疑是油漆味的關係」，懷疑市府是否趕著提前開放，而未預留足夠消散的時間，引發健康疑慮。

國民黨市長參選人謝國樑辦公室發言人余治明表示，民眾的安全應放在第一優先，不應為了迫於一拖再拖的展演活動壓力提前開放。

市府文化局長陳靜萍說明，有關基隆表演藝術中心請領使照一切均按規定進行當中，而為有效管理進度期程，相關審查內容亦安排預審，將需修正的部份降到最低，接下來就是依規定將行政程序完成。感謝議員的關心，目前進度均在掌握當中。先前2場壓力測試的演出，有新家具的異味但並不是油漆，對此感到抱歉。

基隆市政府歷經2年半整修，翻新基隆演藝廳及島嶼實驗劇場，更名「基隆表演藝術中心」，8日要正式開幕。記者游明煌／攝影
基隆市政府歷經2年半整修，翻新基隆演藝廳及島嶼實驗劇場，更名「基隆表演藝術中心」，8日要正式開幕。記者游明煌／攝影
基隆市政府歷經2年半整修，翻新基隆演藝廳及島嶼實驗劇場，更名「基隆表演藝術中心」，8日要正式開幕。記者游明煌／攝影
基隆市政府歷經2年半整修，翻新基隆演藝廳及島嶼實驗劇場，更名「基隆表演藝術中心」，8日要正式開幕。記者游明煌／攝影

議員 基隆

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