聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆演藝中心提前開放遭疑沒新使照 文化局：依法辦理
基隆市政府歷經2年半整修，翻新基隆演藝廳及島嶼實驗劇場，更名「基隆表演藝術中心」，8日要正式開幕。國民黨議會黨團指出，市府還未取得裝修後新的使照，月初就先開放演出，恐有安全疑慮。文化局表示，均按規定進行，相關審查預審多已通過，僅部分需修正，預計8日前會完成。
國民黨市議會黨團今天上午召開記者會，黨團書記長張芳麗議員說，市府怎能在未取得室內裝修、消防、無障礙設施勘驗的許可下，就開放展演活動，這種行為不僅草率且違法，置民眾安全於不顧，要求立即改善。
議員張淵翔表示，文化中心停止營業很長時間進行室內裝修及拉皮，雖然具有原先使用執照，但室內裝修後必須取得新的使用執照，即第二階段使用執照，要經室內裝修公會及消防單位的審查，之後才會由市府建管科發新的使照，目前還沒有下來。
議員呂美玲說，接獲民眾投訴，10月1日參加在表演藝術中心舉辦的一項展演活動，民眾說「現場有人覺得頭暈了，懷疑是油漆味的關係」，懷疑市府是否趕著提前開放，而未預留足夠消散的時間，引發健康疑慮。
國民黨市長參選人謝國樑辦公室發言人余治明表示，民眾的安全應放在第一優先，不應為了迫於一拖再拖的展演活動壓力提前開放。
市府文化局長陳靜萍說明，有關基隆表演藝術中心請領使照一切均按規定進行當中，而為有效管理進度期程，相關審查內容亦安排預審，將需修正的部份降到最低，接下來就是依規定將行政程序完成。感謝議員的關心，目前進度均在掌握當中。先前2場壓力測試的演出，有新家具的異味但並不是油漆，對此感到抱歉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言