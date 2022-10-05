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國民黨台東黨部展魄力 決議開除違紀參選張家瑋及余秀芳

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
民眾黨主席台北市長柯文哲（右），日前曾經拜訪張家瑋。記者卜敏正／攝影
民眾黨主席台北市長柯文哲（右），日前曾經拜訪張家瑋。記者卜敏正／攝影

國民黨台東縣黨部考紀會，日前針對違紀參選卑南鄉長的張家瑋、違紀參選第13選區議員余秀芳做開除黨籍處分，並送黨中央列入第二波懲處名單；張家瑋表示不回應，余秀芳競選團隊得知後表示會轉知，但余至出稿前尚未回映。

國民黨提名參選台東縣卑南鄉長的郭宗益表示，感謝黨做明確決策處分，他會全力以赴為民服務，持續為卑南鄉、為台東縣民謀福利；國民黨提名13選區爭取連任縣議員張全馨蘭表示，黨有遊戲規則，遊戲規則定了就照規則走，她尊重黨的決定，也期許大家公平選舉、不要隔空漫罵。

國民黨台東縣黨部表示，縣黨部考紀會日前針對黨內同志，違紀參加下屆縣議員、鄉鎮市長、代表共14人做懲處討論，其中張家瑋未參與黨內登記、違紀參選卑南鄉長，黨內同志也多次反應張和他黨人士同台、事證明確，做開除黨籍處分。

另黨已提名現任議員張全馨蘭參選13選區縣議員，余秀芳之前未參與黨內登記，之後違紀登記參選13選區議員，並多次透過網路散布不利本黨同志言論，對黨傷害甚大，也做開除黨籍處分。

國民黨提名參選台東縣卑南鄉長的郭宗益表示，感謝黨做明確決策處分。記者卜敏正／攝影
國民黨提名參選台東縣卑南鄉長的郭宗益表示，感謝黨做明確決策處分。記者卜敏正／攝影
國民黨提名縣議員張全馨蘭，參選13選區議員爭取連任。記者卜敏正／攝影
國民黨提名縣議員張全馨蘭，參選13選區議員爭取連任。記者卜敏正／攝影
卑南鄉長參選人張家瑋，和民進黨現任鄉長許文獻等人同印布條宣傳公民複決。圖／讀者提供
卑南鄉長參選人張家瑋，和民進黨現任鄉長許文獻等人同印布條宣傳公民複決。圖／讀者提供

議員 台東 國民黨 2022大選 台東縣選舉

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