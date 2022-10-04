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宜蘭擺厘社區與德安中醫重陽敬老 辦義剪義診看日本舞

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市擺厘社區發展協會與德安中醫診所慶祝重陽節，舉辦免費義診、推拿及義剪等，還安排日本舞表演。圖／擺厘社區提供
宜蘭市擺厘社區發展協會與德安中醫診所慶祝重陽節，舉辦免費義診、推拿及義剪等，還安排日本舞表演。圖／擺厘社區提供

宜蘭市擺厘社區發展協會與德安中醫診所慶祝重陽節，舉辦免費義診、推拿及義剪等，還安排日本舞表演；長者跟著節奏欣賞演出、學做慢性病人品嘗的美食料理，度過快樂節日。

擺厘社區是從進士社區分離出來的，重陽節活動在宜蘭市女中路二段的擺厘社區活動中心舉辦，這也是今年4月下旬才剛啟用的社區活動中心。

社區協會理事長楊德源表示，宜蘭市擺厘里從原進士里分道揚鑣，獨立成為一個里之後，一直就缺乏活動中心聚會場所，他積極奔走，徵得地主黃鍫明同意，整理空間打造社區活動中心，重陽節是社區活動中心成立後的大場活動，吸引長者走出門接受量血壓檢查，免費推拿活絡筋骨。

這次重陽敬老活動與德安中醫診所合辦，中醫診所院長潘麗安與理事長楊德源是夫妻，兩人熱心公益，潘麗安經常舉辦義診，提供社區民眾免費中醫諮詢；由於長者經常會有三高毛病，這次活動還請到營養師李方教導民眾，如何在家調理慢性病的美食料理，穿插日本舞表演、卡拉OK歡唱及摸彩，老人家開心度過屬於自己的節日。

中醫 重陽節 宜蘭

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