影／台東縣府1000萬補助非假日台東旅客住宿 每房500元

918強震造成台鐵花東路段中斷，直接衝擊台東觀光產業，台東縣政府今日宣布加碼1000萬，鼓勵非設籍台東縣自由行旅客，到台東旅遊，周日到周四住宿每晚補助500元， 在地旅宿業也響應推出台東電子消費券，期許帶動台東觀光人潮。

台東縣長饒慶鈴表示，台東觀光客北、南佔比約7：3，這次地震造成台東花蓮間鐵路中斷，對台東觀光旅遊影響很大，縣府這次自籌1000萬元加碼旅遊補助，在此先向台東人說明，這次主要先針對外縣市來台東的遊客，也感謝觀光業者共襄盛舉，讓遊客來台東可以享受，中央未提供的旅遊補助。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭指出，為讓台東縣政府加碼千萬元旅遊補助效果再放大，台東縣觀光協會等團體，共同推出台東消費券優惠專案，遊客只要下載台東消費券電子圖檔，10月11日起至12月31日，到參加此活動業者消費，就享有500、300、200、100元折扣。