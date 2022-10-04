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影／台東縣府1000萬補助非假日台東旅客住宿 每房500元
918強震造成台鐵花東路段中斷，直接衝擊台東觀光產業，台東縣政府今日宣布加碼1000萬，鼓勵非設籍台東縣自由行旅客，到台東旅遊，周日到周四住宿每晚補助500元， 在地旅宿業也響應推出台東電子消費券，期許帶動台東觀光人潮。
台東縣長饒慶鈴表示，台東觀光客北、南佔比約7：3，這次地震造成台東花蓮間鐵路中斷，對台東觀光旅遊影響很大，縣府這次自籌1000萬元加碼旅遊補助，在此先向台東人說明，這次主要先針對外縣市來台東的遊客，也感謝觀光業者共襄盛舉，讓遊客來台東可以享受，中央未提供的旅遊補助。
台東縣觀光協會理事長潘貴蘭指出，為讓台東縣政府加碼千萬元旅遊補助效果再放大，台東縣觀光協會等團體，共同推出台東消費券優惠專案，遊客只要下載台東消費券電子圖檔，10月11日起至12月31日，到參加此活動業者消費，就享有500、300、200、100元折扣。
台東旅館公會理事長高泉傑表示，918地震後，台東受損其實不嚴重，但觀光旅宿業業績一落千丈，往年10月份因為連假訂房率平日有5成、假日達到成，但今年至今假日不到5成，平均大概只有3成， 期待透過縣府千萬旅遊補助以及業者共同加碼，鼓勵更多人到台東旅遊。
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