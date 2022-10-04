快訊

僅花30元停車費中千萬！統一發票7-8月中獎清冊看這邊

志願役4年存了140萬元 他想買房父母竟冷回：剩30萬

小羽毛病逝：被奧斯卡封殺歧視的「樂觀人生」

基隆表演藝術中心全新啟用 多元藝文場域展演眺望港灣

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆表演藝術中心全新啟用，多元藝文場域展演眺望港灣。圖／基隆市政府提供
基隆表演藝術中心全新啟用，多元藝文場域展演眺望港灣。圖／基隆市政府提供

歷經2年半整修，翻新基隆演藝廳及島嶼實驗劇場，更名「基隆表演藝術中心」，今天嶄新開幕，文化局長陳靜萍開箱，表示市府爭取前瞻計畫進行演藝廳整建及動線更新，觀眾由落地窗眺望港灣和西岸山城景色，未來將有日本藝術家的大型裝置藝術設置，提供民眾更舒適多元藝文場域。

配合嶄新開幕，10月8日起至11月27日開幕季，集結11個團隊帶來14場精采演出，市長林右昌和文化局長陳靜萍，邀民眾重新走回劇場，感受煥然一新基隆表演藝術中心。

陳靜萍表示，基隆文化中心前身為日治時期1903年興建的「基隆公會堂」，這棟建物於1985年落成啟用，全新啟用後，除一改過去文化中心老舊及漏水嚴重的問題，更希望提供基隆市民一個更舒適且完善的場域，也讓專業文化藝術工作者，在基隆就能擁有專業的表演藝術場地。

在硬體部分，4到7樓依然是民眾進出演藝廳的出入口，迴廊空間特別整建成為新的休憩空間，利用這次整修，把封閉的外牆改成落地窗，讓觀眾由東岸眺望基隆港灣和西岸虎仔山景色。同時全面更新演藝廳座椅，調整位置、重新設計規畫舞台及梯間。

相關設施與設備包含性別友善廁所、哺乳室等，同時劇場後台包括卸貨平台及貨梯，也進行相當程度更新，讓演藝團隊更加便利地使用。

開幕季活動演出，除傑出團隊楓香舞蹈團、啄木鳥合唱團、綻放中東舞團、龤之聲男聲合唱團、明日之星舞蹈團及基隆交響管樂團之外，也邀請同樣是基隆人的傑出藝術家V.K克回鄉參與2022向大師致敬，還有知名的團隊故事工廠、薪傳歌仔戲劇團、新古典室內樂團和廣藝基金會等。

基隆表演藝術中心開幕季系列節目，只要憑售票票根，至在地合作商家消費，皆可獲相關優惠，詳情請上基隆市表演藝術網站（https://reurl.cc/MN5EOK）。

基隆表演藝術中心全新啟用，多元藝文場域展演眺望港灣。圖／基隆市政府提供
基隆表演藝術中心全新啟用，多元藝文場域展演眺望港灣。圖／基隆市政府提供
基隆表演藝術中心全新啟用，多元藝文場域展演眺望港灣。記者游明煌／攝影
基隆表演藝術中心全新啟用，多元藝文場域展演眺望港灣。記者游明煌／攝影
基隆表演藝術中心全新啟用，多元藝文場域展演眺望港灣。記者游明煌／攝影
基隆表演藝術中心全新啟用，多元藝文場域展演眺望港灣。記者游明煌／攝影
基隆表演藝術中心全新啟用，多元藝文場域展演眺望港灣。圖／基隆市政府提供
基隆表演藝術中心全新啟用，多元藝文場域展演眺望港灣。圖／基隆市政府提供

基隆港 劇場

延伸閱讀

遭批「暗黑立委」 蔡適應：國民黨緊張才抹黑

國民黨再揭蔡適應黑道背景 籲基隆人拒絕「暗黑市長」

議員盼爭取當交通部長 林右昌：不管哪個工作都會做好

糗！情侶逛基隆廟口夜市 大樓陽台看夜景被反鎖報警求救

相關新聞

影／台東縣府1000萬補助非假日台東旅客住宿 每房500元

918強震造成台鐵花東路段中斷，直接衝擊台東觀光產業，台東縣政府今日宣布加碼1000萬，鼓勵非設籍台東縣自由行旅客，到台...

基隆表演藝術中心全新啟用 多元藝文場域展演眺望港灣

歷經2年半整修，翻新基隆演藝廳及島嶼實驗劇場，更名「基隆表演藝術中心」，今天嶄新開幕，文化局長陳靜萍開箱，表示市府爭取前...

「台東光祭」搶先看！知本溫泉風景區本月15日起發光

台東縣政府本月15日至11月13日在知本溫泉風景區，推出首屆「台東光祭」光科技裝置藝術，邀請12組來自法國、澳洲及台灣藝...

宜蘭三星安農溪馬拉松嘉年華 跑友敲碗延長報名至10月15日

今年邁入第3屆的「三星安農溪馬拉松嘉年華」，將於12月4日登場，民眾報名相當踴躍，截止後已達3000人參加，仍有不少人敲...

太魯閣峽谷音樂節20周年 22日登場提供免費接駁車

太魯閣峽谷音樂節今年邁入第20屆，去年受疫情停辦，今年將於10月22日在太魯閣台地登場，邀請台北愛樂交響樂團、原住民歌手...

台東議員斥2億弊案縣府未監標 建設處：金峰鄉公所問題

台東縣議員林參天今在議會，針對金峰鄉長蔣爭光涉東64縣道工程弊案，質疑縣府建設處未依規定派員到場監標，未確切審查參與投標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。