基隆表演藝術中心全新啟用 多元藝文場域展演眺望港灣
歷經2年半整修，翻新基隆演藝廳及島嶼實驗劇場，更名「基隆表演藝術中心」，今天嶄新開幕，文化局長陳靜萍開箱，表示市府爭取前瞻計畫進行演藝廳整建及動線更新，觀眾由落地窗眺望港灣和西岸山城景色，未來將有日本藝術家的大型裝置藝術設置，提供民眾更舒適多元藝文場域。
配合嶄新開幕，10月8日起至11月27日開幕季，集結11個團隊帶來14場精采演出，市長林右昌和文化局長陳靜萍，邀民眾重新走回劇場，感受煥然一新基隆表演藝術中心。
陳靜萍表示，基隆文化中心前身為日治時期1903年興建的「基隆公會堂」，這棟建物於1985年落成啟用，全新啟用後，除一改過去文化中心老舊及漏水嚴重的問題，更希望提供基隆市民一個更舒適且完善的場域，也讓專業文化藝術工作者，在基隆就能擁有專業的表演藝術場地。
在硬體部分，4到7樓依然是民眾進出演藝廳的出入口，迴廊空間特別整建成為新的休憩空間，利用這次整修，把封閉的外牆改成落地窗，讓觀眾由東岸眺望基隆港灣和西岸虎仔山景色。同時全面更新演藝廳座椅，調整位置、重新設計規畫舞台及梯間。
相關設施與設備包含性別友善廁所、哺乳室等，同時劇場後台包括卸貨平台及貨梯，也進行相當程度更新，讓演藝團隊更加便利地使用。
開幕季活動演出，除傑出團隊楓香舞蹈團、啄木鳥合唱團、綻放中東舞團、龤之聲男聲合唱團、明日之星舞蹈團及基隆交響管樂團之外，也邀請同樣是基隆人的傑出藝術家V.K克回鄉參與2022向大師致敬，還有知名的團隊故事工廠、薪傳歌仔戲劇團、新古典室內樂團和廣藝基金會等。
基隆表演藝術中心開幕季系列節目，只要憑售票票根，至在地合作商家消費，皆可獲相關優惠，詳情請上基隆市表演藝術網站（https://reurl.cc/MN5EOK）。
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