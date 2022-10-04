蘭陽原創館隱藏版美食1919 柴燒煙燻BBQ顛覆你想像
宜蘭縣政府舉辦原力蘭陽創業競賽邁入第三屆，這次選出18件優秀作品並頒發47萬元獎金，其中獲選特優的1919原燒料理，運用原住民擅長的柴燒煙燻手法把肉品慢烤，做成漢堡等輕食，隱藏版原民美食呈現多層次口感；另外由工藝師研創的泰雅藤編髮簪盒，典雅好看，也同時榮獲特優。
縣府民政處今天表揚及頒發獎金，縣府幾年前成立「蘭陽原創館」做為展示原民創作及美食平台，並且透過比賽鼓勵創作研發，原力蘭陽創業競賽舉辦3年以來，作品一年比一年精緻，其中1919原燒料理進駐「蘭陽原創館」，這次拿下特優獎。
原住民事務所表示，由阿美族人吳楊秀琴創辦的1919原燒料理，料理過程運用山林原野中的原生食材及香料，透過龍眼木柴火煙燻，展現原民、原木、原味的「厵燒料理」，由於肉品經過低溫慢烤10小時以上，連牙口不好的老人家都能入口，手撕肉、煙燻肉漢堡及三明治，讓原民美食西化，味道豐富且多層次。
另一件特優作品「泰雅藤編髮簪盒」，由泰雅族人百列優命工藝師，運用竹子、藤芯、藤皮，以傳統古老的捲繞編法、盒子底部與蓋子的收邊以蟲形編法製成，表現對族群堆疊情感，簪飾的3個圓形象徵太陽綻放光芒，構想及技法都相當獨特。
另外拿下甲等作品「敲構了美」由柯淑英以構木樹皮創意研發，重現中斷五、六十年的樹皮布藝術，樹皮用於製成仕女包及腰帶等配件，非常別緻，獨一無二的創作商品。
縣長林姿妙表示，原住民文化是宜蘭珍貴文化資產，透過競賽挖掘許多新的原住民工藝師及作品，搭配縣府協助行銷，期待創造更多屬於宜蘭原民文化的特色品牌，也歡迎大家到蘭陽原創館走走，支持原創品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言