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蘭陽原創館隱藏版美食1919 柴燒煙燻BBQ顛覆你想像

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
拿下特優的1919原燒料理，運用原生食材及香料，龍眼木柴火低溫煙燻，展現原民、原木、原味的「厵燒料理」，味道豐富且多層次。記者戴永華／攝影
拿下特優的1919原燒料理，運用原生食材及香料，龍眼木柴火低溫煙燻，展現原民、原木、原味的「厵燒料理」，味道豐富且多層次。記者戴永華／攝影

宜蘭縣政府舉辦原力蘭陽創業競賽邁入第三屆，這次選出18件優秀作品並頒發47萬元獎金，其中獲選特優的1919原燒料理，運用原住民擅長的柴燒煙燻手法把肉品慢烤，做成漢堡等輕食，隱藏版原民美食呈現多層次口感；另外由工藝師研創的泰雅藤編髮簪盒，典雅好看，也同時榮獲特優。

縣府民政處今天表揚及頒發獎金，縣府幾年前成立「蘭陽原創館」做為展示原民創作及美食平台，並且透過比賽鼓勵創作研發，原力蘭陽創業競賽舉辦3年以來，作品一年比一年精緻，其中1919原燒料理進駐「蘭陽原創館」，這次拿下特優獎。

原住民事務所表示，由阿美族人吳楊秀琴創辦的1919原燒料理，料理過程運用山林原野中的原生食材及香料，透過龍眼木柴火煙燻，展現原民、原木、原味的「厵燒料理」，由於肉品經過低溫慢烤10小時以上，連牙口不好的老人家都能入口，手撕肉、煙燻肉漢堡及三明治，讓原民美食西化，味道豐富且多層次。

另一件特優作品「泰雅藤編髮簪盒」，由泰雅族人百列優命工藝師，運用竹子、藤芯、藤皮，以傳統古老的捲繞編法、盒子底部與蓋子的收邊以蟲形編法製成，表現對族群堆疊情感，簪飾的3個圓形象徵太陽綻放光芒，構想及技法都相當獨特。

另外拿下甲等作品「敲構了美」由柯淑英以構木樹皮創意研發，重現中斷五、六十年的樹皮布藝術，樹皮用於製成仕女包及腰帶等配件，非常別緻，獨一無二的創作商品。

縣長林姿妙表示，原住民文化是宜蘭珍貴文化資產，透過競賽挖掘許多新的原住民工藝師及作品，搭配縣府協助行銷，期待創造更多屬於宜蘭原民文化的特色品牌，也歡迎大家到蘭陽原創館走走，支持原創品。

「敲構了美」作品重現中斷五、六十年的樹皮布藝術，樹皮用於製成仕女包及腰帶等配件，非常別緻，獨一無二的創作商品。記者戴永華／攝影
「敲構了美」作品重現中斷五、六十年的樹皮布藝術，樹皮用於製成仕女包及腰帶等配件，非常別緻，獨一無二的創作商品。記者戴永華／攝影
拿下特優的1919原燒料理，運用原生食材及香料，龍眼木柴火低溫煙燻，展現原民、原木、原味的「厵燒料理」，味道豐富且多層次。記者戴永華／攝影
拿下特優的1919原燒料理，運用原生食材及香料，龍眼木柴火低溫煙燻，展現原民、原木、原味的「厵燒料理」，味道豐富且多層次。記者戴永華／攝影
柯淑英以構木樹皮製作的「敲構了美」，重現中斷了五、六十年的樹皮布藝術，樹皮用於製成仕女包及腰帶等配件，非常別緻。記者戴永華／攝影
柯淑英以構木樹皮製作的「敲構了美」，重現中斷了五、六十年的樹皮布藝術，樹皮用於製成仕女包及腰帶等配件，非常別緻。記者戴永華／攝影
特優作品「泰雅藤編髮簪盒」運用竹子、藤芯、藤皮，以傳統古老的捲繞編法、盒子底部與蓋子的收邊以蟲形編法，簪飾的3個圓形象徵太陽綻放光芒，構想及技法都相當獨特。記者戴永華／攝影
特優作品「泰雅藤編髮簪盒」運用竹子、藤芯、藤皮，以傳統古老的捲繞編法、盒子底部與蓋子的收邊以蟲形編法，簪飾的3個圓形象徵太陽綻放光芒，構想及技法都相當獨特。記者戴永華／攝影

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