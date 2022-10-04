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疫情下技師到宅維修 花蓮輔具中心服務不停歇

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
即使到宅維修的過程比以往辛苦，輔具技師小楊仍不辭辛勞到宅服務。圖／門諾醫院提供
即使到宅維修的過程比以往辛苦，輔具技師小楊仍不辭辛勞到宅服務。圖／門諾醫院提供

花蓮地形狹長，身障人口超過2萬6千人，對身障者來說輔具相當重要，門諾醫院承接花蓮縣輔具資源中心以來，深入偏鄉協助維修輔具，即使受到疫情影響，團隊服務未曾停止。其中住在花蓮最北端的和平村林阿嬤看到技師修好輪椅，開心地點頭表示滿意，更對於輔具團隊有說不盡的感謝。

載著各式各樣的維修工具，輔具技師小楊開著行動維修車一路往北，來到秀林鄉和平村林阿嬤家中，頂著豔陽將手套、護目鏡、面罩及口罩等防護裝備穿戴齊全，此時他的臉上已是滿滿汗珠。即使到宅維修的過程比以往辛苦，小楊仍說，輪椅就是他們的腳，一旦故障除了造成不便，更多的是無助與無奈的心情，至少自己行動自如，能做多少就盡量做。

66歲林阿嬤有6個孫子女，因風災輾轉搬到目前的住處，阿嬤說，每次只要一通電話，團隊都會盡量排出時間到家裡來，除了檢修最重要的輪椅，連電動床、助行器等一併檢查，讓她相當感動。維修完畢，阿嬤坐上修好的輪椅，開心的在自家門前來回試乘，感到非常滿意。

儘管每到一個家庭維修，染疫的風險就增加一次，小楊說，想到染疫當然會擔心害怕，畢竟自己也有家人，但身為輔具維修技師，「讓不方便的人可以更方便」，這是輔具中心的使命，即使要忍受著全副武裝的汗流浹背，還是必須完成每個任務。

門諾醫院表示，為克服花蓮交通不便、地形等問題，去年5月在玉里鎮啟用南區輔具資源中心，期盼透過輔具團隊努力，讓身障者獲得更好的服務與資源。

花蓮縣輔具資源中心深入偏鄉協助維修輔具，即使受到疫情影響，團隊服務未曾停止，修好輪椅後，阿嬤也向辛苦的輔具技師說再見。圖／門諾醫院提供
花蓮縣輔具資源中心深入偏鄉協助維修輔具，即使受到疫情影響，團隊服務未曾停止，修好輪椅後，阿嬤也向辛苦的輔具技師說再見。圖／門諾醫院提供
修好的輪椅馬上讓林阿嬤試乘，讓她非常滿意。圖／門諾醫院提供
修好的輪椅馬上讓林阿嬤試乘，讓她非常滿意。圖／門諾醫院提供

身障者 輪椅

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