「台東光祭」搶先看！知本溫泉風景區本月15日起發光
台東縣政府本月15日至11月13日在知本溫泉風景區，推出首屆「台東光祭」光科技裝置藝術，邀請12組來自法國、澳洲及台灣藝術家團隊，創作12件大型聲光科技裝置藝術作品，本月6日晚將試燈，縣長饒慶鈴期許，透過一連串藝術展演吸引更多人到台東觀光。
饒慶鈴表示，新冠疫情讓不少人煩悶、累積疲憊情緒，縣府打造「台東光祭」品牌節慶，期待以藝術作品的光點亮台東知本，也點亮人們心中對未來的希望。這是東部首次舉辦聲光藝術節，更是難得的國際藝術節。
她說，本次邀請12組來自法、澳及台灣頂尖藝術家或團隊，以未來感的光影、聲音裝置藝術展覽，和台東自然山水進行對話，為民眾帶來嶄新溫泉旅遊及藝術體驗，要讓大家看到全然不同的知本新風貌。
文化處長顏志光指出，創作者之一法國藝術團隊Groupe Laps將親臨現場，將作品「Keyframes」(關鍵影格)帶到「台東光祭」，特色就是以定格般人型骨架燈管裝置，結合音樂燈光程式設計，呈現如同逐格動畫一樣的動感畫面，作品故事性與幽默感十足，傳達超越語言的趣味與溫暖。
「台東光祭」這次共邀集曾參與國內外各藝術節的多位台灣藝術家，包括游文富、大聲光電（姚仲涵、曾睿彬）、陳怡潔、禹禹藝術工作室、陳浚豪＋打鬼工作室、謝佑承等，將以感性又富有生命力作品，療癒觀者的心。
台東光祭在知本開幕時間：10月15日 下午5點，展區位於台東縣卑南鄉溫泉路376巷18號周邊。官方臉書：https://www.facebook.com/TaitungLightFestival/
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