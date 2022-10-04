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宜蘭三星安農溪馬拉松嘉年華 跑友敲碗延長報名至10月15日

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
「三星安農溪馬拉松嘉年華」即日起延長報名，此為三星鄉公所7月宣傳記者會。圖／三星鄉公所提供
「三星安農溪馬拉松嘉年華」即日起延長報名，此為三星鄉公所7月宣傳記者會。圖／三星鄉公所提供

今年邁入第3屆的「三星安農溪馬拉松嘉年華」，將於12月4日登場，民眾報名相當踴躍，截止後已達3000人參加，仍有不少人敲碗想要跑，三星鄉公所今天宣布即起延長報名至10月15日，且沒有名額上限，歡迎全國跑友一同共襄盛舉。

有別於過往，今年賽事以全長17.5公里的安農溪為主要路線，從三星鄉綜合運動場出發，沿途行經天送埤火車站、破布烏堤防彩繪、蘭陽發電廠、落羽松秘境等知名景點，另有在地美食補給吃到飽。

此次規畫全馬組42公里、半馬組21公里、健康組10公里，以及休閒組5公里，迄今報名人數已達3000人，三星鄉公所應廣大跑友要求，決定延長報名至10月15日，而且不限名額，凡於期間內報名就能一起來跑。

鄉長李志鏞表示，三星安農溪馬拉松嘉年華去年共有近3000人齊聚三星「蔥」（衝）一波，更獲當年度馬拉松賽事跑者評比第2名。今年延續好口碑，報名即有機能排汗衫、運動短褲等高CP值好物，完賽可拿三星冠軍米等好康，跑者挑戰自我體能之餘，還能滿載而歸。

三星安農溪馬拉松嘉年華的起點、終點均為三星鄉立綜合運動場，此為去年活動照。本報系資料照。
三星安農溪馬拉松嘉年華的起點、終點均為三星鄉立綜合運動場，此為去年活動照。本報系資料照。
三星鄉長李志鏞今年7月在落羽松秘境試跑，宣傳三星安農溪馬拉松嘉年華。圖／三星鄉公所提供
三星鄉長李志鏞今年7月在落羽松秘境試跑，宣傳三星安農溪馬拉松嘉年華。圖／三星鄉公所提供
三星安農溪馬拉松嘉年華分成全馬組42公里、半馬組21公里、健康組10公里、休閒組5公里，此為去年活動照。記者林佳彣／攝影
三星安農溪馬拉松嘉年華分成全馬組42公里、半馬組21公里、健康組10公里、休閒組5公里，此為去年活動照。記者林佳彣／攝影

馬拉松 安農溪 落羽松 宜蘭

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