宜蘭三星安農溪馬拉松嘉年華 跑友敲碗延長報名至10月15日

今年邁入第3屆的「三星安農溪馬拉松嘉年華」，將於12月4日登場，民眾報名相當踴躍，截止後已達3000人參加，仍有不少人敲碗想要跑，三星鄉公所今天宣布即起延長報名至10月15日，且沒有名額上限，歡迎全國跑友一同共襄盛舉。

有別於過往，今年賽事以全長17.5公里的安農溪為主要路線，從三星鄉綜合運動場出發，沿途行經天送埤火車站、破布烏堤防彩繪、蘭陽發電廠、落羽松秘境等知名景點，另有在地美食補給吃到飽。

此次規畫全馬組42公里、半馬組21公里、健康組10公里，以及休閒組5公里，迄今報名人數已達3000人，三星鄉公所應廣大跑友要求，決定延長報名至10月15日，而且不限名額，凡於期間內報名就能一起來跑。